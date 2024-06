El ex entrenador del Barcelona intercedería en el armado de la lista del Jefecito para París 2024.

Mientras que la Selección Argentina mayor comandada por Lionel Scaloni se prepara para la Copa América de Estados Unidos, Javier Mascherano, a cargo de la Sub 23 y Sub 20, trabaja en el armado de la lista de convocados (18 principales y 4 de reserva) que le debe presentar a la FIFA el próximo 3 de julio para el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para tal nómina, en los últimos días el Jefecito recibió dos buenas y dos malas noticias. Las positivas son los permisos que obtuvo por parte de Benfica y Manchester City por Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, respectivamente. Mientras que las negativas provinieron de Chelsea y Manchester United por Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

Pero no son las únicas peticiones que el cuerpo técnico del combinado albiceleste que encabeza Javier Mascherano estaba esperando en función del plantel olímpico. En realidad faltan varias, pero hay una puntual que también se aguarda desde Europa, la cual se está demorando por cuestiones que exceden a la AFA y que están relacionadas exclusivamente con el reordenamiento del equipo en cuestión del que debe llegar la notificación.

Se trata del Porto, en donde Alan Varela se proyecta desde mediados del 2023. Para Mascherano el ex Boca es una pieza fundamental del esquema que intentará quedarse con la Medalla de Oro. No obstante, aún no tiene respuesta de la institución lusa. Es que se encuentran en pleno proceso de transición de gobierno luego de 42 años.

Alan Varela trabajando en el predio de la AFA a la espera del ok del Porto.

El nuevo mandamás es Andreas Villas Boas (ex entrenador del Chelsea, Tottenham y Olympique de Marsella, entre otros), que en medio de un conflicto con Pinto da Costa -histórico presidente que ahora es el principal representante de la oposición- y los Ultras de Porto, debe asumir el cargo que se ganó con el casi 80 por ciento de los votos.

Además, este nuevo ciclo removió los cimientos del equipo, de modo tal que decidieron no renovar el vínculo con Sergio Conceiçao. ¿Y quién asumiría en su lugar? El principal apuntado es Xavi Hernández, quien recientemente fue cesado del FC Barcelona y que ve la propuesta del club de la Primeira Liga como una buena oportunidad para dejar atrás los estresantes últimos meses que vivió en el Culé.

Xavi Hernández se arrima al Porto y Javier Mascherano apela a la comprensión de su excompañero en el Barcelona

Según O’Jogo, las conversaciones de Xavi Hernández con el Porto de Andreas Villas Boas están avanzadas. Por lo que de producirse, Javier Mascherano apelaría al entendimiento de su excompañero en el Blaugrana entre 2010 y 2018 en función de que autorice a Alan Varela para que se ausente en la pretemporada con motivo de participar de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alan Varela trabaja en el predio de la AFA a la espera de los amistosos con Paraguay

Alan Varela forma parte del grupo de futbolistas que Javier Mascherano convocó para trabajar pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024. El ex Boca se sumó a los entrenamientos en el predio de la AFA y este sábado 8 de junio y el lunes 10 del mismo mes ensayará en dos partidos amistosos ante Paraguay.