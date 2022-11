Gualeguay, provincia de Entre Ríos, tiene un representante de elite en el mundo del fútbol: Lisandro Martínez. El argentino, de 24 años, la rompe en el Manchester United y es uno de los mejores defensores de la Premier League. Además, jugará la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

A continuación, te contamos quién es, sus inicios, y todos los detalles que debés conocer sobre el marcador central de la Scaloneta.

+¿Quién es Lisandro Martínez?

Lisandro Martínez nació el 18 de enero de 1998, por lo que llega a Qatar 2022 con 24 años. Sus inicios futbolísticos los tuvo en clubes de su ciudad natal: Urquiza y Libertad. Sin embargo, con 14 años, se fue rumbo a Rosario para jugar en Newell's, donde debutó profesionalmente en 2017.

“Cuando fui a Newell’s, supe que iba a ser futbolista. Cuando entrenábamos cerca de las canchas de Primera, sentía que iba a estar ahí”, declaró Licha en Secta Deportiva.

Luego de no ser tenido en cuenta en la Lepra, pasó a préstamo a Defensa y Justicia, donde deslumbró a Sebastián Beccacece y fue pieza clave del Halcón, quien se hizo con su pase. En Varela, disputó 46 encuentros (92 quites, tres goles y ¡100! intercepciones).

Estos rendimientos hicieron que el Ajax, club más grande de Países Bajos, deposite siete millones de euros por él en 2019, lo que fue la transferencia más cara de la historia de Defensa.

+Su paso por Europa

En sus tres años jugando en el Ajax de Erik Ten Hag, Lisandro consiguió cuatro títulos, los primeros de su carrera. Fue tan importante para el DT que este no dudó en llevárselo al Manchester United cuando se confirmó su arribo a Inglaterra: fue prioridad, a tal punto de que lo compraron por 50 millones de euros (más variables), siendo así el defensor argentino más caro de todos los tiempos.

En los primeros días en el team inglés, Martínez era mirado de reojo por ex jugadores del United debido a su estatura. Sin embargo, partido a partido confirmó todo su potencial, calló a los críticos y los fanáticos ya lo apodaron como el "carnicero de Manchester". Además, como si fuera poco, se gana una ovación en cada uno de sus encuentros en el Old Trafford. Llegará a Qatar siendo un titular indiscutido en su club y de los mejores de la liga.

+Su historia con la Selección Argentina

Cuando todavía era jugador de Defensa y Justicia, Lionel Scaloni sorprendió al convocarlo en 2019 para la fecha FIFA que tenía un amistoso ante Venezuela. Pese a la derrota albiceleste por 3-1, el central zurdo tuvo su debut estelar en la Selección Mayor el 22 de marzo.

Desde ese momento se sabía que estaba en la consideración de todo el cuerpo técnico. Luego, fue parte de los planteles que cortaron la sequía sin títulos de la Argentina en la Copa América 2021 y en la Finalissima 2022 ante Italia.

Ahora, siendo de los mejores en su puesto, está listo para representar a la Celeste y Blanca en el Mundial de Qatar 2022, lo que será su primera cita en una Copa del Mundo.

"Tanto lo soñé, tanto lo visualicé, tanto lo pedí, tanto lo deseé, tanto lo sentí, que hoy se hace realidad este sueño inmenso que tuve desde chico. Me acuerdo cuando mis padres me regalaron la camiseta de la Selección y yo muy feliz me ponía a jugar a la pelota en el barrio imaginando que era uno de los jugadores… ¡Agradezco infinitamente a las personas más importantes en mi vida que saben que siempre están en mi corazón! Vamos todos juntos y más unidos que nunca. Vamos Argentina", escribió Lisandro en sus redes sociales tras la confirmación de su convocatoria.