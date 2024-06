A la Argentina siempre le cuesta enfrentar a 'La Roja' y esta vez necesitó poner todos los cañones para conseguir el triunfo. Me hubiese gustado ver a Di María de titular.

Scaloni respetó demasiado a un Chile timorato que no cruzó la mitad de cancha en el primer tiempo

¡Cómo nos cuesta ganarle a Chile! Es como que nos ponen a Claudio Bravo en frente y nos cuesta un montón. Y hoy no fue la excepción, pero Argentina ganó bien.

Fue de manera merecida porque fue superior. Chile en el primer tiempo no pasó la mitad de la cancha, con Ricardo Gareca de técnico se vio a un equipo flojo y timorato, sin la generación dorada.

Pese a todo Scaloni tuvo que tirar todos los cañones a la cancha, con Ángel Di María y Lautaro Martínez, para ganar 1 a 0 sufriendo.

Para mí, Scaloni lo respetó demasiado a Chile. Me hubiese gustado a Di María de titular, a pesar del buen partido de Nico González; y Lautaro, la verdad, a mí me gusta más que Julián Álvarez, lo dije siempre. El ex River se esfuerza, labura muchísimo, pero tuvo una situación de gol en 73 minutos y el Toro tuvo 3 en 17, quizás porque entra más tarde. Pero lo veo más emparentado con el gol al capitán del Inter.

Por otro lado, Lionel Messi por momentos estuvo en una pierna. No sale porque es el líder, el mejor del mundo y porque tal vez en una jugada te cambia el partido, como la del primer tiempo que pegó en el palo.

Pero el que merece un párrafo aparte es Dibu Martínez. Tenemos un arquero que es una maravilla, nos salva siempre.

Argentina está en cuartos a falta de un partido que servirá para saber si se consolida como líder del grupo, apenas sumando un punto contra Perú. Con un duelo pendiente, ya estamos clasificados.