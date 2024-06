Si bien Cristiano Ronaldo tuvo ciertos destellos y hasta rompió un par de récords en esta Eurocopa 2024, fue el blanco de las críticas por la reciente derrota de Portugal ante Georgia. Tanto en su país como en el resto de Europa, empiezan a cuestionar la titularidad de la figura de Al Nassr.

CR7 se convirtió en esta edición de la Eurocopa en el jugador que más participaciones tiene en este torneo (con 6) y en el que más asistencias dio en su historia (7 tras asistir a Bruno Fernandes en el 3-0 ante Turquía). Al margen de esto, un dato explica las críticas al delantero: no marcó goles en fase de grupos de un torneo de selecciones por primera vez.

Una vez que logre marcar gol en esta Eurocopa se convertirá en el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes y en el goleador más veterano del certamen. ¿Lo podrá hacer? Su titularidad vuelve a estar en la mira debido a su última actuación ante Georgia, que derivó en críticas.

Las críticas a Portugal por la Eurocopa de Cristiano Ronaldo

El foco de las críticas por la derrota de Portugal ante Georgia, que determinó la clasificación histórica de esta selección, estuvo en la actuación de Cristiano Ronaldo, tal como apuntó el diario Marca. Es que el capitán fue uno de los pocos habituales titulares que jugó y no tuvo una buena actuación.

A Cristiano Ronaldo no le salió nada ante Georgia (IMAGO / Pressinphoto).

“Roberto Martínez se dejó amarrar por Cristiano. Ronaldo es especial y debe ser gestionado de otra manera, pero no existe una explicación lógica para que fuese titular“, advirtió A Bola, uno de los principales medios de comunicación de Portugal.

“La situación de Ronaldo siempre traerá la imagen de Eden Hazard arrastrando los pies en Qatar hasta que el actual seleccionador portugués despierte por fin, quizás demasiado tarde. Aunque sea un poco injusto para el jugador portugués, no deja de estar lejos de esa realidad“, continuó esta columna en el citado medio luso, firmada por el editor en jefe, Luis Mateus.

Por su parte, The Guardian, de Inglaterra, también fue por el lado de la titularidad del ‘Bicho’, pero le cuestionó algunos puntos. “Seguir alineando a uno de los futbolistas más divisivos del mundo marque o no, ésa es la cuestión. Ya no domina físicamente. Ya no tiene ese salto prodigioso. Su finalización carece de su antiguo veneno“, apuntó.

¿Cristiano Ronaldo será titular ante Eslovenia en octavos de final de la Eurocopa?

La gran incógnita, luego del partido ante Georgia, es qué sucederá con Cristiano Ronaldo para octavos de final. Si bien Roberto Martínez no parece interesado en las críticas, se esperaba más de la Eurocopa del ‘Bicho’ y su titularidad puede quedar en duda ante Eslovenia.