El suizo estuvo en Wimbledon y habló sobre el retiro de su ex colega británico. Acá el consejo que le dio pensando en qué hacer tras el retiro.

La edición 2024 de Wimbledon significó la última participación de Andy Murray en el torneo. Sólo pudo disputar el dobles con su hermano Jamie en el que perdió en primera ronda. Ahora, se viene la vida de retiro para el británico de 37 años en donde ya recibió un consejo de su ex colega y amigo Roger Federer.

El suizo, campeón de 20 Grand Slams, estuvo en ese último partido de Murray en el dobles el jueves pasado. Lo hizo acompañado de su esposa Mirka y con la particularidad que tuvo a su lado a la realeza en persona con la presencia de Kate Middleton. Todos estuvieron siguiendo los últimos pasos del nacido en Glasgow en la cancha central de Wimbledon.

Tras este partido, Federer fue protagonista con unas palabras dirigidas para su ex colega británico, quien también estuvo durante su retiro, en la Laver Cup 2022, y quien contó con una participación especial en el documental recientemente estrenado ‘Federer: los 12 días finales’, que se puede ver en Prime Video.

Las palabras de Roger Federer para Andy Murray tras su retiro en Wimbledon

En una entrevista con la BBC, Federer mostró todo su apoyo para Murray en estos momentos finales de carrera. “Jugó durante los momentos difíciles de los últimos años, con todo el mundo diciendo que no debería hacerlo, que tal vez debería retirarse. La gente decía que esto no es lo que se supone que debe ser. Ya no está ganando. Para que él pudiera seguir adelante, siempre fui su fan número uno y le apoyé para que hiciera lo que él cree que es correcto“, expresó.

Kate Middleton, Roger Federer y su esposa Mirka, en el partido de Murray en Wimbledon (IMAGO / Xinhua).

Respecto a su último partido, el suizo confesó tener sentimientos encontrados sobre lo que fue esa última función de Murray. “Fue difícil verlo el jueves. Sé exactamente cómo se siente al pasar por todo este proceso. Amamos el juego por igual, muchísimo, muchísimo. Nos encantaría que eso sucediera siempre. Él lo dijo en la cancha. Comparto esa opinión completamente. Creo que, cuando esté del otro lado, se dará cuenta de la gran decisión que será para su vida, para su cuerpo y su mente alejarse de esto“, dijo.

La opinión de Roger Federer sobre el retiro y el consejo que le dio a Andy Murray

El retiro será un pensamiento recurrente en la cabeza de Murray aún cuando ya no esté en las canchas. Federer cree que podrá superarlo “a su manera”. “Puede que tenga dificultades durante un par de años. O puede que al día siguiente se despierte y diga: ‘Esto es lo mejor, ¿por qué no lo hice mucho antes?’“, comentó el ex número uno del mundo.

“Lo que no quieres que pase, y es lo que me pasó quizás en dos ocasiones en el último año y medio, es sentarte en el sofá de tu casa“, apuntó Roger. “No tengo nada que hacer, estoy solo, los niños están en la escuela y mi esposa está fuera haciendo algo. Es una sensación terrible“, agregó.

Por eso, le aconseja a Andy Murray que se ocupe en algo para tratar de evitar esa “sensación terrible“. “Por eso creo que es bueno estar muy ocupado (…) Ahora tiene cuatro hijos. Estará muy ocupado. Estar ocupado desde ahora es genial“, sostuvo.