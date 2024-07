Este martes, el argentino Francisco Comesaña dio el gran golpe sobre la mesa en el marco de la primera ronda de Wimbledon, uno de los certámenes más importantes, históricos y destacados del circuito tenístico. Lo hizo sacando a uno de los mejores exponentes del momento como el ruso Andrey Rublev.

En tres sets, el oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, barrió a un anonadado Rublev. Fue 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6(7-5) para el argentino de 23 años de edad, que ahora se prepara para medir fuerzas con el australiano Adam Walton en la próxima instancia del certamen británico.

Esta victoria de Comesaña sacudió por completo al mundo del tenis. Inclusive, el argentino generó admiración y se ganó al público apoyado en todo su esfuerzo pero también en sus evidentes cualidades técnicas, esas que lo llevaron hasta este momento tan especial en su carrera.

Comsaña dio el golpe en Wimbledon.

Sucede que Comesaña jugó, en la jornada de hoy, su primer partido de Grand Slam. Y lo hizo eliminando a quien ocupa nada más ni nada menos que el sexto puesto del Ranking ATP en la actualidad. Sin embargo, no siempre fue todo tan positivo para el sudamericano.

¿El motivo? Comesaña llegó a tener una lesión que casi le pone punto final a su carrera, además de complicaciones relacionadas con la ansiedad y hasta momentos de depresión. Pero pudo recuperarse de ello para escribir una página realmente inesperada.

La lesión que casi trunca su carrera

“Tuve un edema óseo a finales de 2020. Mi último torneo había sido en República Checa a fines de septiembre y principios de octubre. Estuve más de cinco meses sin jugar. Tuve que esperar a que se desinflame, volví muy de a poco. Estuve mucho tiempo sin fuerza en la mano. A los dos o tres meses intenté pero seguía con el dolor y tuve que empezar otra vez con la rehabilitación”, le supo confiar Comesaña a “La Capital” de Mar del Plata.

“Estuve mal. Tuve varios problemas de ansiedad, no podía dormir, me costaba comer y estaba nervioso por el tema de la mano. Así que, una vez que estuvo todo dado para volver a jugar, no me importaba el resultado. Y a partir de ahí me sentí más seguro con la mano curada, entrené a full y me puse bien”, profundizó sobre cómo logró superar aquella barrera.

Una segunda oportunidad

A partir de ahí, todo empezó a mejorar para Comesaña. En 2022 ganó sus primeros dos títulos ATP Challenger -Corrientes y Buenos Aires- y en 2023 se impuso en otros dos -Vicenza y Liberec-. Finalmente ganó si quinto Challenger en 2024 -Oeiras- y accedió a la primera ronda de Wimbledon, donde generó el mencionado batacazo.