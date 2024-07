Richard Krajicek supo estar en la cima del tenis mundial al consagrarse campeón de Wimbledon 1996 en lo que por entonces fue un batacazo ya que ni por asomo el neerlandés partía entre los favoritos del cuadro. Ahora, a casi 30 años de aquel título, el tenista organiza uno de los torneos más prestigiosos del circuito y ha tenido hace tiempo algunas declaraciones sorpendentes.

En su época como jugador le tocó compartir con Pete Sampras, quien era una de las máximas estrellas del deporte mundial y un especialista en la superficie del césped. Justamente por eso entre 1993 y 2000 el norteamericano ganó todos los Wimbledon, a excepción de uno: 1996.

Ese año fue el del gran golpe de Richard Krajicek, quien venía de ser eliminado en su debut en las dos ediciones anteriores del Grand Slam inglés. “No estaba motivado para jugar. Durante mi carrera, luché contra mí mismo tanto como contra mis rivales. Había veces en los entrenamientos, que mi entrenador se sacudía la cabeza. Mi actitud no era mala, ni siquiera eso… Me estaba volviendo loco. Era demasiado perfeccionista”, contó años después sobre aquel momento en el que incluso dudaba de presentarse al torno británico.

Krajicek campeón de Wimbledon 1996

Richard Krajiek fue el único tenista que venció a Pete Sampras en Wimbledon entre 1993 y 2000

En la previa, decidió copiar una estrategia de André Agassi de años antes, cuando se preparó para Wimbledon de 1992 entrenando en superficies duras. Hizo exactamente lo mismo y él mismo se sorprendió: “Golpeé unas cuantas veces en pista dura, 20 minutos al día, y fue así como experimenté una buena sensación con la pelota”.

Tras barrer al español Javier Sánchez Vicario en su debut y dejar e el camino al australiano Brett Steven y al alemán Michael Stich, le tocó el encuentro con Sampras. Allí, contra todos los pronósticos se impuso en sets corridos y dio el gran golpe.

“Era un Pete Sampras diferente a otras veces. Pero pude detenerle, salvar todas esas oportunidades de break y sentí que ese nivel de energía fue bajando un poco. Él sabía que yo podía estar un poco intimidado en la Pista Central. Si Pete me hubiese roto en el tercer game, pienso que todo habría sido totalmente diferente”, recordó sobre su épica victoria 7-5, 7-6 y 6-4. Luego, avanzó sobre el australiano Jason Stoltenberg y en la final se impuso sin mayores problemas ante el estadounidense MaliVai Washington sin mayores problemas.

Con 25 años, Krajicek irrumpió con aquel triunfo y parecía que podría iniciar su momento de gloria, pero no fue así. Si bien ganó otros 14 títulos, nunca pudo repetir su actuación en un Grand Slam y a los 32 años se retiró por una lesión dn el codo derecho. “Si el brazo empieza a dolerme después de unos pocos servicios, hay que ser realista. Por eso he decidido dejarlo”, declaró en 2003 al anunciar el fin de su carrera. “He conseguido más y he llegado más alto en las listas mundiales de lo que había soñado de niño”, declaró en ese momento.

La disputa sobre Federer y Djokovic

En la actualidad, se desempeña como uno de los socios organizadores del ATP 500 Rotterdam, por lo que sigue atentamente las noticias del circuito. Incluso, curiosamente fue noticia hace algunos años cuando disparó contra Roger Federer y aseguró que Novak Djokovic era mejor que él.

“Creo que Djokovic es más completo que Federer. Novak fue capaz de ganar los cuatro títulos de Grand Slam entre 2015 y 2016. Roger nunca fue capaz de hacer eso”, sostuvo a mediados de 2018. Y agregó: “Nadal no podía plantarle cara en otras superficies que no fuera la tierra. Fue un periodo de transición. Roger jugó contra las estrellas de la generación anterior como Agassi o Safin durante dos años. Los jugadores de su edad como Roddick, Hewitt, Ferrero, Davydenko o Ljubicic no tenían las armas para hacerle daño en los Grand Slams”.