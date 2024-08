El ex tenista suizo dio su ranking con los mejores deportistas, y allí aparece un argentino.

Roger Federer ha marcado una era en la historia del tenis, ya que fue uno de los mejores jugadores de la historia del deporte al lograr ganar 20 Grand Slams y permanecer durante 310 semanas como el número uno del ranking mundial de la Asociación de Tenis Profesional (ATP).

El suizo, es una voz más que autorizada para hablar de las glorias del deporte, y meses atrás, en diálogo con el diario alemán Weld, dio su listado con los siete mejores deportistas de toda la historia, justificando en que estos atletas fueron quienes lo inspiraron. Este ranking cuenta con un argentino, tal como Diego Armando Maradona.

“Pelé, Diego Maradona, Michael Schumacher, Tiger Woods, Valentino Rossi, Ayrton Senna, Michael Jordan, por supuesto. Era un ídolo mío. Atletas así me inspiran”, mencionó Federer, destacando a dos futbolistas, dos corredores de fórmula uno, un golfista, un corredor de MotoGP y a un basquetbolista.

Por otro lado, tiempo atrás, el ex tenista suizo se refirió a sus futbolistas argentinos favoritos, y allí mencionó a Maradona, Messi y Batistuta: “Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos, ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo, puede que te pierdas algo increíble”, soltó.

Roger Federer junto a Diego Maradona. (Foto: Getty).

La relación entre Federer y Maradona

El suizo y el astro argentino mantuvieron una relación de cordialidad y cariño con el pasar de los años. En cada oportunidad que tuvieron, ambos demostraron su admiración por el otro públicamente. El primer encuentro entre los dos, se dio en 2013, en Dubai, donde Maradona saludó a Federer de una manera particular. “¡¡¡Roger!!! ¡¡¡The machine!!!”, le gritó Diego.

“Nadal es fantástico. Djokovic es fantástico. Pero como la máquina no hay. Como Federer no hay, ni va a haber. Sampras, muy bueno. Agassi, buenísimo. Si querés te hablo de Connors, de Vilas. Quedan todos muy lejos de La Máquina”, comentó una vez Maradona, destacando al suizo como el mejor del Big Three histórico del tenis.

Además, los hijos de Diego también le dedicaron un posteo desde la cuenta oficial de Maradona en Instagram cuando anunció su retiro del tenis profesional. “Admiración absoluta. Gracias por la magia y las emociones Roger Federer, son para toda la vida”, dispararon.