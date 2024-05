El serbio no tenía un buen concepto del australiano, pero todo cambió en 2022 cuando no lo dejaron competir en el Abierto de Australia.

Novak Djokovic es el máximo ganador en la historia de torneos de gran slam con 24 conquistas. Su enorme talento, sumado a una gran condición física hicieron que pueda estar en la inmensa mayoría de las grandes citas, pero en el Abierto de Australia no pudo estar por una decisión ajena a él: le negaron participar por no estar vacunado contra el Covid.

Fueron pocas las voces que se manifestaron a favor del serbio y una de ellas fue la de Nick Kyrgios, el talentoso tenista australiano que siempre fue reconocido por ser polémico e inclusive tener problemas con otros jugadores. Sin ir más lejos, antes de esa declaración a favor de Nole, la relación entre ellos no era nada buena.

Djokovic y el cambio de parecer que tuvo con Kyrgios

Nick Kyrgios tiene un podcast -Good Trouble- y allí dialogó con Novak Djokovic. EL serbio contó cómo cambió de parecer respecto al australiano: “Había una parte de mí que me pedía que no te siguiese el juego, que no te contestase. Ibas al límite, apretabas todas las clavijas. Después, pensé que debía hablar contigo, porque no sabía qué te había hecho. Hace dos años pasó lo que pasó en Australia, no quiero revivirlo, fueron momentos duros… y tú diste la cara por mí. Fuiste uno de los pocos compañeros que habló en público y que me defendió. Eso es algo que jamás olvidaré. Desde aquel momento, nuestra relación ha mejorado”.

Nole y Kyrgios se enfrentaron en la final de Wimbledon 2022, la victoria fue para el serbio. (Foto: IMAGO).

¿De dónde saca la motivación Djokovic para seguir compitiendo?

“Es una pregunta que me sigo haciendo a mí mismo. Tengo días en los que estoy muy motivado, en los que el pequeño Novak de cuatro años, que empezó jugando al tenis en Serbia, sigue hambriento y quiere más. Al mismo tiempo, también hay un Novak más maduro, que es padre y marido, y que piensa que también hay otras cosas en la vida. Hay una parte de mí que quiere continuar, que piensa que no tengo límites, que no tengo fecha de caducidad, pero también siento que llevo más de 20 años de una carrera increíble, que he conseguido todo lo que soñaba que podría conseguir. Estoy agradecido por estar donde estoy ahora mismo”, afirmó el serbio número 1 del mundo de la ATP.

Nole y la discusión respecto al mejor de todos los tiempos

“Disfruto que la gente hable de ello. ¿Por qué? Cuanta más gente hable sobre ello, más atención recibe el tenis y más se beneficia el tenis. Como jugador de tenis, yo quiero que más niños se interesen por este deporte, que tomen una raqueta, vean un partido de tenis. Queremos eso dentro del ecosistema tenístico. Eso sí, jamás diré quién creo que es el GOAT del tenis, jamás lo voy a decir, principalmente por el respeto que tengo a todas las leyendas de todas las generaciones que llegaron antes que nosotros. Es muy difícil comparar las raquetas de madera con la tecnología que tenemos hoy en día. Antes había gente que no podía ni tomar aviones para llegar a donde llegamos nosotros”, cerró Nole respecto a quién es el mejor jugador de tenis de todos los tiempos.