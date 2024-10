Novak Djokovic fue crítico sobre el caso de dopaje de Jannik Sinner: "No ayuda al tenis"

El caso de doping positivo de Jannik Sinner, el número uno del mundo, ha sido el tema de conversación más recurrido en el mundo del tenis en este último año. Y si bien el italiano fue encontrado inocente de las acusaciones, sigue teniendo problemas con diferentes organismos por este tema. Ahora Novak Djokovic salió a respaldarlo, asegurando que ya fue suficiente.

“Jannik ha ganado las tres apelaciones que afrontó y ahora se enfrenta a otro juicio. Debe ser muy duro para él y su familia“, expresó Djokovic al ser consultado sobre el tema en conferencia de prensa previo al inicio del ATP Masters 1000 de Shanghái.

El serbio se explayó en su respuesta y analizó la situación. “Creo que es bastante obvio que tenemos un sistema que no está funcionando, es algo de lo que se darán cuenta las personas que no siguen nuestro deporte, incluso. Hay demasiados organismos reguladores, inconsistencia en sus decisiones y todo lo que está pasando no ayuda al tenis, en absoluto“, declaró.

Jannik Sinner logró ganar el US Open a pesar de tener la mente en su caso de dopaje. IMAGO

Djokovic también destacó la resiliencia de Sinner para mantener el nivel a pesar de todo lo que está pasando fuera de las canchas: “Me asombra ver el impresionante nivel de juego que está mostrando, ganando la mayoría de partidos que juega a pesar de verse en una situación como ésta“, afirmó Nole.

Djokovic busca su título número 100 en el tenis

Las declaraciones de Djokovic sirven para realzar la figura de un Jannik Sinner que tuvo un año sumamente complicado, pero que aún así es líder del Ranking ATP con más de 11 mil puntos, y que será uno de los mayores rivales de Nole en Shanghái.

Sinner viene de llegar a la final del ATP 500 de Pekin, aunque cayó con Carlos Alcaraz en la definición. Y Djokovic busca su título número 100 en el tenis, un número con el que podría hacer historia. Por si algo le faltara en su ostentoso palmarés…

Djokovic busca su quinto título en Shanghái y el 100 de su carrera. IMAGO

Nole es el máximo ganador del Masters 1000 de Shanghái, en el que se impuso en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018), desde el inicio del mismo en 2009. Sus principales rivales todavía no conocen lo que es ganar en Shanghái, puesto que desde la pandemia sólo se disputó una vez, con la victoria de polaco Hubert Hurkacz, el año pasado.