El cuadro principal de Wimbledon está pronto a comenzar. En estos días se están disputando los partidos de la qualy y el próximo lunes 1 de julio iniciará oficialmente el certamen a disputarse en el mítico All England. Una de las principales dudas es saber si Novak Djokovic lo jugará. El serbio, que perdió el número 1 del mundo, se retiró con una lesión en su rodilla en el último Roland Garros y es duda para disputar el tercer grand slam del año.

El pasado lunes Nole arribó a Inglaterra y, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE, puso en duda su participación en el grand slam londinense: “La verdad es que no estoy sorprendido por estar aquí, mi plan desde un principio siempre fue intentar venir aquí y jugar Wimbledon, así que esto exactamente lo que estoy probando. Ahora mismo estoy entrenando, quiero ver cómo va, pero una cosa tengo clara: solamente jugaré el torneo si estoy preparado para llegar lejos y luchar por el título”.

¿Cómo está de su lesión en la rodilla?

Nole se operó de su rodilla derecha tras no poder presentarse a disputar los cuartos de final de Roland Garros. La problemático estuvo en los meniscos de su rodilla derecha. El propio Nole habló del tema: “No puedo dar demasiados detalles acerca de mi rodilla, pero les puedo decir que la cosa está yendo bien. La rehabilitación va cumpliendo sus plazos, día a día vamos avanzando hacia delante, cada mañana me encuentro un poco mejor”.

Además, agregó: “Esta sensación es lo que me está dando esperanzas y motivación para continuar yendo hacia delante. Todavía me queda una semana para prepararme, creo que puede ser tiempo suficiente. Daré lo mejor de mí, eso seguro, pero necesito saber en qué posición estoy antes de que se haga el sorteo”.

Nole fue atendido en su duelo ante Cerúndolo en Roland Garros. (Foto: IMAGO).

Solo lo juega si está al 100%

“No he venido aquí para pasar un par de rondas, solo jugaré si tengo la seguridad que necesito. Me lo quiero tomar día a día, estudiando bien cómo me encuentro, cómo me siento y, sobre todo, si puedo competir al máximo. Si veo que no puedo jugar, le daré a otra persona la oportunidad. Solamente jugaré el torneo si estoy en posición de llegar lejos y luchar por el título. No es que me esté poniendo al límite, pero espero que eso suceda en los próximos días. Desde luego, no estaría aquí sin el permiso de los médicos”, dijo Nole.

Alcaraz superó a Nole en la última final de Wimbledon. (Foto: IMAGO).

Djokovic ni piensa en el retiro

“Ni vengo a jugar un solo partido, ni planteo retirarme y que este sea mi último Wimbledon, nada más lejos de la realidad. Quiero seguir, solo que este año ha sido diferente por la lesión que tuve en París. Ha sido mala suerte, pero así es el deporte. Es la primera vez en mi carrera que he sufrido una lesión importante en la rodilla, estoy lidiando con ella día a día, gestiono esta realidad lo mejor que puedo junto a mi equipo. En las dos últimas semanas invertí muchas horas en la rehabilitación, muchas más horas que si no estuviera lesionado”, concluyó el serbio, actual número 3 del mundo.