Rafael Nadal eligió entre Roger Federer y Novak Djokovic al rival más complicado de su carrera: “Fue un contraste”

Si bien era un secreto a voces, Rafael Nadal Parera anunció oficialmente su retiro del tenis, el cual se hará efectivo una vez que termine la participación de España en las finales de la Copa Davis a disputarse en Málaga entre el 19 y el 24 de noviembre. El oriundo de Manacor dejará un legado imborrable tanto en lo que respecta a títulos, hazañas y también a un estilo de juegue aguerrido el cual es -y seguirá siendo- tomado como referencia para las nuevas generaciones.

Hablar de Rafael Nadal es hablar de 22 títulos de Grand Slam, de 209 semanas como número del 1 mundo en el ranking de la ATP, de Copa Davis, pero también es hablar de sus rivales más importantes, lo que lo potenciaron a sacar lo mejor de sí. En sus comienzos fue con Roger Federer, pero con el correr de los años se sumó Novak Djokovic y, finalmente frente al serbio fue que terminó jugando una mayor cantidad de partidos: fueron 60 encuentros con 31 victorias de Nole y 29 de Rafa. Mientras que con Roger el historial quedó en 40 partidos jugados con 24 triunfos del español y 16 del suizo.

Nadal, sobre sus rivalidades

En una entrevista concedida al diario As, Rafael Nadal detalló cómo vivió sus rivalidades con Federer y con Djokovic: “Djokovic es el jugador al que me he enfrentado más, pero, para mí, mi mayor rival ha sido Federer. Porque, cuando yo llegué al circuito, era Federer el que estaba ahí y fue el primero. En los años en los que yo estuve mejor de mi carrera en todos los sentidos, fueron Roger y Novak. Pero en los primeros, que son los que te marcan de una manera especial, siempre estaba Roger ahí. Creo, y no sé por qué, que la rivalidad mía con los dos ha sido más intensa que la que tuvieron entre ellos”.

Nole y Rafa en el Six Kings Slam. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Con Roger tengo claro que es porque fue un contraste muy acusado de estilos y de formas de ver y enfocar el deporte. Y con Novak, claro, ha sido un reto increíble. Al final, es un jugador que ha conseguido mantener un nivel de juego muy alto y mejorar todos los años. Los números dicen que es el mejor, por lo cual su nivel tenístico también ha sido el mejor y, además, es el que ha conseguido estar más alejado de las lesiones”.

Rafa y Roger, juntos en la Laver Cup 2022. (Foto: IMAGO).

Rafa llenó de elogios a Sinner y a Alcaraz

Nadal, Djokovic y Federer son la vieja camada y Rafa se refirió a la nueva, puntualmente a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: “Ellos dos están por encima de todos los demás. No veo un rival que les pueda hacer sombra de manera continuada. A un día, evidentemente, hay mucha gente muy buena. Pero a medio plazo, no hay nadie que les pueda hacer una competencia real siempre y cuando no tengan una lesión que les impida poder rendir al mismo nivel”.