Justin Engel, la promesa del tenis mundial que admira a Rafael Nadal, imita la rutina de Novak Djokovic y practica kickboxing

El mundo del tenis está deslumbrado con el joven talento que apareció en los últimos años y ya domina el circuito de la ATP con nombres como los de Jannik Sinner -nacido en 2001- y Carlos Alcaraz -nacido en 2003- pero siguen surgiendo nuevas promesas que ya dan que hablar. En esta oportunidad se trata de Justin Engel, el alemán de 17 años que se convirtió en el primer tenista que nació en el año 2007 en conseguir una victoria en un torneo organizado por la ATP.

Engel enfrentó a Wong de Hong Kong por la primera ronda del torneo de Almaty, en una superficie dura indoor, que por lo general le suele sentar más cómodo a jugadores formados en el norte de Europa que se criaron en ese entorno. El alemán de 17 años superó a su rival en sets corridos y obtuvo su primer triunfo en un torneo de la ATP. Cabe destacar que venía de ganar algunos torneos futures, que son organizados por la ITF y son el paso previo a jugar challengers o ATP 250.

¿Qué dijo Engel tras ganar su primer partido ATP

“Yo sabía que tenía tenis como para ganar partidos a nivel ATP. Tengo un gran saque, muy poderoso. Posiblemente mis mejores golpes sean el revés y el saque. Soy bastante grande y, además, sólido desde la línea de fondo. Eso sí, este año hemos trabajado muy duro en varios aspectos: por ejemplo, tener un porcentaje más alto de primeros saques, golpeando con más fuerza y variándolo más, utilizando los ángulos. Hemos trabajado mucho a nivel de piernas, para ser más rápido. Además, hemos hecho hincapié en la mentalidad: el año pasado tenía un pequeño problema en este aspecto, pero ya lo hemos solucionado”, afirmó Engel en diálogo con Tennis.

Admiración por Nadal y la rutina de Nole

En relación a sus referentes dentro del mundo del tenis, el alemán afirmó: “Siempre ha sido muy especial ver la fuerza que Rafa brindaba cada vez que salía a la cancha. En cuanto a Djokovic, yo llegué a comprar su libro para ver todo lo que comía y demás, quería hacer lo que él hacía. Espero que no se retire como Rafa, me encantaría que siguiera jugando cuando yo también lo haga, sería increíble”.

El kickboxing, su otra pasión

Pese a está poco relacionado con el tenis, Engel contó que le encanta practicar esa disciplina: “Cuando era pequeño practicaba kickboxing. Todavia lo hago. Soy bastante bueno, de hecho. Es algo divertido. También quería ser kickboxer profesional, pero me acabé decantando por el tenis porque era más seguro. Ni me gustaba ni odiaba el tenis hasta los once años, pero ahora me alegro de que mi padre me haya dado ese empujón para ser tenista profesional”.

