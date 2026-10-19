Se comprobó que amañó partidos y fue suspendido por 20 años: “No queda más que el vacío”

En el último tiempo son varios los ejemplos en el deporte. En esta oportunidad, Quentin Folliot es el protagonista de una histórica sanción en el tenis: 20 años de suspensión. Luego de una larga y exhaustiva investigación, se comprobaron varios hechos de que amañó partidos y es por eso que recibió un castigo ejemplar que lo marginó de las canchas.

Un dato importante a tener en cuenta es que llegó a estar en el puesto 488 del ranking ATP en agosto de 2022 como su mejor marca personal a lo largo de su carrera. Sin embargo, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis determinó que participó en maniobras fraudulentas entre 2022 y 2024 y se confirmó que manipuló varios cotejos.

Quentin Folliot, tenista francés, suspendido por 20 años.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Le Parisien, rompió el silencio. “En toda mi vida solo conocí el tenis. Dejé la escuela bastante joven. No sé qué hacer“, manifestó el francés en primera instancia. Inmediatamente después, redobló lo dicho y sentenció: “Es una muerte deportiva, una muerte social. De un día para otro, no queda más que el vacío“.

En su descargo, admitió que empezó a los 20 años, pero hizo una revelación de tiempo antes de tener esa edad. “La primera vez que se acercaron a mí debía tener 16 o 17 años“, reconoció Quentin Folliot. Pocos segundos más tarde, también confesó: “Después hubo amenazas: si no perdés este partido, vas a ver lo que te vamos a hacer“.

Quentin Folliot, tenista francés, suspendido por 20 años.

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Por otro lado, reveló la parte positiva de aquel momento cuando contó: “Tenía dinero para continuar mi carrera y pagar mis viajes a los torneos“. Ya sobre la adversa actualidad que atraviesa, se quejó del castigo severo. “No entiendo esta duración de la suspensión. Lo que estoy viviendo se siente como una persecución implacable“, aseguró el tenista galo.

Durante el caso hubo pruebas contundentes en conversaciones telefónicas y mensajes de Telegram. Además, el fallo indica que Folliot ofreció 22.500 dólares a Lucas Bouquet para que perdiera un partido y a su vez le propuso pagos a Luc Fomba. No conforme con eso, se detectó una transferencia de 10.000 dólares a una cuenta de criptomonedas vinculada a él.

Quentin Folliot, tenista francés, suspendido por 20 años.

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El fuerte castigo que recibió Quentin Folliot

Debido a que se comprobaron las acusaciones, obstaculizó la investigación y reclutó a otros jugadores, a Quentin Folliot se le dio una suspensión inicial de 15 años que se extendió a 20. Además, percibió una multa económica de 70.000 dólares y la obligación de devolver otros 44.624,40. Así las cosas, está inhabilitado hasta mayo de 2044.