Cristiano Ronaldo fue sancionado por la Selección de Portugal tras abandonar la concentración

El Consejo de Disciplina informó la suspensión y la multa económica que debe afrontar el astro de 41 años.

Durante la última fecha FIFA, Cristiano Ronaldo fue el principal protagonista de una novela inesperada, cuando llamativamente abandonó la concentración de la Selección de Portugal. Como no podía ser de otra manera, dicha decisión no pasó desapercibida y ahora recibió el castigo correspondiente a su drástico accionar en plena competencia.

Cabe recordar que el acontecimiento ocurrió el pasado 30 de septiembre en Copenhague, en la previa del partido contra Dinamarca por la fase de grupos de la UEFA Nations League. Sin embargo, aquella resolución en caliente que llevó a cabo el astro de 41 años, acaba de ser revelada de manera oficial por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. (Getty Images)

Lo cierto es que Ronaldo recibió 30 días de suspensión con el combinado nacional, que arrancó a regir desde la fecha en la que sucedió el escándalo que acaparó la atención de todos. Además, percibió una multa económica de ¡255 euros!. Aunque parezca irrisoria, la cifra la determinaron las autoridades y el futbolista ya está al tanto.

Un dato importante a tener en cuenta es que Cristiano cobra 300 millones de dólares al año, únicamente con el salario de Al Nassr y sin sumar los contratos publicitarios privados que mantiene constantemente. Así las cosas, tiene que pagar 286 dólares, que representa una parte sumamente pequeña de sus ingresos financieros.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. (Getty Images)

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Por otro lado, como la suspensión empezó a contar desde el día del hecho, está disponible para la fecha FIFA de noviembre en la que Portugal se medirá frente a Dinamarca y Gales para completar la fase de grupos de la UEFA Nations League. Sin embargo, no está garantizada su presencia en la Selección, debido a que resta saber si Jorge Jesus lo convocará.

A su vez, el propio Ronaldo estaba a favor de ser castigado y así lo había dicho en su comunicado sobre el acontecimiento. “Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante“, sostiene el escrito que publicó el delantero del Al Nassr el pasado 6 de octubre.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. (Getty Images)

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Los números de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

Desde su debut absoluto en 2003 hasta la fecha, Cristiano Ronaldo disputó un total de 234 partidos internacionales con la camiseta de la Selección de Portugal. En ese lapso de tiempo, convirtió 146 goles, mantiene el récord de disputar 6 Mundiales y marcar un gol en cada edición. Y como si no fuera suficiente, también ganó 3 títulos con su país.