Sinner pone fecha de regreso, destaca un gesto de Alcaraz y pondera a Zverev como 1° del mundo

Las lesiones marcaron el andar del tenis en 2026. Carlos Alcaraz inició el año de gran manera, pero un problema en su muñeca lo alejó de las canchas, luego le pasó a Jannik Sinner, pero en su caso fue la rodilla lo que le impidió competir. La irregularidad del resto de los top 10 fue aprovechada por Alexander Zverev que pudo ganar sus dos primeros títulos de Grand Slam y llegar a ser el número 1 del mundo.

Mientras sigue en su proceso de recuperación y rearma su equipo de cara al 2027 -con la salid de Cahill y la llegada de Norman- Jannik Sinner dialogó con la prensa en un evento de Allianz y repasó todos los temas de interés: cuándo sería su vuelta a las canchas, el noble gesto de Alcaraz y el gran presente de Zverev.

¿Cuándo volvería a las canchas?

Sinner no compite desde julio y su intención es regresar para la primera gran cita de 2027: “El objetivo es ir al Australian Open 2027, espero estar allí y quizás jugar un par de torneos antes. Ahora mismo debo respetar los tiempos, no acelerar el proceso. Tengo confianza y estoy trabajando de cara a ese objetivo”.

El gran gesto de Alcaraz

Cuando Sinner confirmó que no jugaría el US Open, algunos tenistas le enviaron mensajes de apoyo: “Cuando anuncié que mi temporada estaba acabada, Berrettini y Draper me escribieron de inmediato. Jack también está pasando momentos difíciles, me entiende muy bien. Alcaraz también me escribió, como yo hiciera con él antes. Me encantó”.

Carlos Alcaraz. (Foto: Getty).

Zverev, merecido número 1 del mundo

“Zverev se ha merecido ganar dos Grand Slams. Ser el número uno del mundo es el mayor sueño que un tenista puede tener. Alcaraz regresó de una lesión muy importante en el US Open, y ahí se vio que aún le faltaba un puntito de forma. No vi demasiado, porque quería estar ahí, jugando”, afirmó Jannik sobre el alemán que le arrebató el número 1 del mundo.

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Zverev tras conseguir el US Open 2026. (Foto: Getty).

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