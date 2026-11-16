La última vez que Camila Giorgi pisó una cancha de tenis de manera oficial fue el WTA 1000 de Miami. En aquella oportunidad, la italiana hija de padre argentino -héroe de Malvinas-, cayó por 6/1 y 6/1 ante Iga Swiatek. Desde entonces, Giorgi dejó de competir de manera profesional, aunque siguió vinculada al mundo del tenis con algunas acciones en los medios de comunicación.
El parate llegó a su fin y este lunes, la propia Camila Gorgi anunció en sus redes sociales -borró todas las publicaciones de su Instagram y dejó solamente una- que regresará a competir de manera oficial. En la publicación dijo cuál será su equipo y allí se destaca la presencia de Marco Panichi, preparador físico que supo entrenar a jugadores de la talla de Novak Djokovic y Jannik Sinner.
Giorgi informó: “Después de dos años alejada de la competición, después de haberse convertido en madre, Camila Giorgi anuncia su regreso, quiere volver a las pistas, quiere volver a ganar. A su lado contará con un nuevo equipo: Andres Ignacio Pasutti, Marco Panichi, Pietro Demola y Fabio Tonelli”.
“Hay una idea muy estructurada de trabajo hacia el regreso. No me gusta actuar por instinto fuera de la cancha. Quiero que todo se haga con una lógica y con un programa preciso. No creo que tenga problemas para volver a estar en forma, teniendo en cuenta que estoy entrenando unas tres horas al día”, decía otra parte del extenso comunicado.
Camila Giorgi en 2024, en su último torneo como profesional hasta el momento. (Foto: Getty).
Así lo anunció Camila Giorgi en sus redes sociales
Es italiana, su papá es excombatiente de Malvinas, fue 26° de la WTA y ahora se casó y será mamá con un entrenador argentino
Los títulos de Camila Giorgi
- WTA 250 ‘s-Hertogenbosch | 2015
- WTA 500 Linz | 2018
- WTA 1000 Montreal | 2021
- WTA 250 Mérica | 2023
DATOS CLAVE
- Camila Giorgi anunció este lunes en Instagram su regreso oficial al tenis tras dos años.
- Marco Panichi, ex preparador físico de Djokovic y Sinner, integrará el nuevo equipo de Giorgi.
- Camila Giorgi disputó su último partido oficial ante Iga Swiatek en el WTA 1000 de Miami.