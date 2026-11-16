La italiana, que fue madre hace apenas unos meses, ya entrena pensando en lo que será su regreso al circuito a partir de 2027.

La última vez que Camila Giorgi pisó una cancha de tenis de manera oficial fue el WTA 1000 de Miami. En aquella oportunidad, la italiana hija de padre argentino -héroe de Malvinas-, cayó por 6/1 y 6/1 ante Iga Swiatek. Desde entonces, Giorgi dejó de competir de manera profesional, aunque siguió vinculada al mundo del tenis con algunas acciones en los medios de comunicación.

El parate llegó a su fin y este lunes, la propia Camila Gorgi anunció en sus redes sociales -borró todas las publicaciones de su Instagram y dejó solamente una- que regresará a competir de manera oficial. En la publicación dijo cuál será su equipo y allí se destaca la presencia de Marco Panichi, preparador físico que supo entrenar a jugadores de la talla de Novak Djokovic y Jannik Sinner.

Giorgi informó: “Después de dos años alejada de la competición, después de haberse convertido en madre, Camila Giorgi anuncia su regreso, quiere volver a las pistas, quiere volver a ganar. A su lado contará con un nuevo equipo: Andres Ignacio Pasutti, Marco Panichi, Pietro Demola y Fabio Tonelli”.

“Hay una idea muy estructurada de trabajo hacia el regreso. No me gusta actuar por instinto fuera de la cancha. Quiero que todo se haga con una lógica y con un programa preciso. No creo que tenga problemas para volver a estar en forma, teniendo en cuenta que estoy entrenando unas tres horas al día”, decía otra parte del extenso comunicado.

Camila Giorgi en 2024, en su último torneo como profesional hasta el momento. (Foto: Getty).

Así lo anunció Camila Giorgi en sus redes sociales

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Los títulos de Camila Giorgi

WTA 250 ‘s-Hertogenbosch | 2015

WTA 500 Linz | 2018

WTA 1000 Montreal | 2021

WTA 250 Mérica | 2023

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