El mundo del tenis amaneció este jueves con una noticia que se veía venir, pero que igualmente remueve en lo profundo de los amantes de este deporte. Rafael Nadal Parera anunció que se retirará del tenis luego de disputar las finales de la Copa Davis, las cuales serán entre el 19 y el 24 de noviembre, en Málaga. El manacorí ya le había pedido a David Ferrer -ex compañero y capitán del equipo español- formar parte de la nómina y se especulaba que ese podía ser su último certamen como profesional.

Finalmente, este jueves, mediante un emotivo video, Rafael Nadal confirmó lo que era un secreto a voces. En los últimos dos años sufrió varias lesiones y no pudo mostrar su mejor versión. Igualmente, lo intentó como nadie porque ese es su espíritu, el de combatir y entregarse al 100% siempre. Este año estuvo en muchos de los grandes torneos de la gira europea de polvo de ladrillo, pero los resultados no fueron los esperado y en gran parte es porque su físico no se lo permitió.

Una carrera impresionante

Cuando comenzó como profesional, allá por el año 2002 ya demostró que daría que hablar. Dueño de un físico impresionante, una resistencia dentro de la cancha propia de un animal competitivo y de una técnica exquisita, Rafael Nadal piso fuerte desde sus inicios. Ganó títulos inolvidables, como fue aquella final del Masters 1000 de Montecarlo en 2005 y ese mismo año conquistó su primer Roland Garros, fue en una final ante el argentino Mariano Puerta.

Después vinieron 21 títulos más de Grand Slam, entre los que se destacan 14 Roland Garros, pero el manacorí se impuso también en Australia, Wimbledon y el US Open. Sus grandes rivales a lo largo de su carrera fueron Roger Federer y Novak Djokovic, con quienes conforma el popular Big 3, en referencia al trío de jugadores legendarios que dejaron su huella en el tenis para siempre.

¿Qué dijeron los medios del mundo del retiro de Nadal?

La prensa internacional se hizo eco de la decisión de Rafael Nadal y los portales se llenaron de noticias al respecto. Entre los más destacados aparecen los españoles As, Marca y Mundo Deportivo, además de los italianos Tuttosport, Corriere dello Sport y La Gazzetta dello Sport. En Francia, L´Equipe le dedicó la nota central de su portal con una foto enorme.

As – España

Corriere dello Sport – Italia

L´Equipe – Francia

La Gazzetta dello Sport – Italia

Marca – España

Mundo Deportivo – España

