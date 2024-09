Tanto en sus años como jugador, como ahora que se retiró del circuito, la palabra de Roger Federer está más que autorizada para hablar del deporte al que tanto le dio. El suizo marcó una era y si bien hay tenistas en actividad que tienen más títulos de Grand Slam –Djokovic tiene 24, Nadal tiene 22 y Roger cuenta con 20- la realidad es que para muchos es considerado el mejor de todos los tiempos.

Las nuevas generaciones pisaron fuerte y entre los nombres más destacados aparecen los de Jannik Sinner -el actual número 1 del mundo- y también el de Carlos Alcaraz, en lo que se presume que será la rivalidad más importante del circuito en los próximos años, así como lo fue la de Federer y Nadal durante casi dos décadas. Esa rivalidad entre el suizo y el español únicamente fue dentro de la cancha, ya que fuera de la misma siempre mantuvieron una excelente relación.

Federer habló maravillas de Alcaraz

En diálogo con Stan Sports, Su Majestad dejó en claro qué es lo que más le gusta de Carlos Alcaraz: “Lo que más me gusta y me sorprende de Carlos es su intensidad, la capacidad atlética que tiene y la potencia de sus tiros. Creo que debe aprender a regular esfuerzos, a no correr tanto a por todas las bolas, pero eso lo irá aprendiendo con la edad. Además, a medida que pasen los años, será aún más fuerte mentalmente”.

Además, agregó: “La manera en que jugó el quinto set de Wimbledon 2023 ante Djokovic me hizo ver que es el indicado para luchar por la gloria durante mucho tiempo. El poder que demostró ahí, con Novak jugando a pleno rendimiento, fue impresionante”.

Roger ve a Carlitos campeón del Abierto de Australia más temprano que tarde

Con apenas 21 años, Carlos Alcaraz ya conquistó cuatro títulos de Grand Slam y el desglose da que tiene en su haber un Roland Garros, un US Open y dos Wimbledon, por lo que le falta el Abierto de Australia para, al menos, conquistar una vez cada uno de los torneos más grandes que tiene el tenis.

DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, / 22.09.2024, Uber-Arena, Berlin, DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, im Bild Carlos Alcaraz, Team Europe Foto: Juergen Engler / nordphoto GmbH *** DEU, Tennis, Laver Cup Final, 22 09 2024, Uber Arena, Berlin, DEU, Tennis, Laver Cup Final, in the picture Carlos Alcaraz, Team Europe Photo Juergen Engler nordphoto GmbH nordphotoxGmbHx/xEngler nph00076

Roger considera que Carlitos tiene todo para conseguirlo: “Por supuesto que está capacitado para ganar en Melbourne dentro de unos meses. Cuando has ganado dos Grand Slam este año, estás destinado a luchar por ese título. Creo que va a llegar perfectamente preparado a nivel físico y se desempeña de forma natural en pista dura. El hecho de que los partidos importantes se jueguen de noche, creo que va a favorecer su tenis”.

“Tengo claro que va a ganar un Abierto de Australia, solo hay que ver cuándo lo consigue. A sus 21 años, ya ha tenido una carrera impresionante, ganando cuatro títulos de Grand Slam, a lo que hay que sumar otros éxitos increíbles. Está haciendo un esfuerzo fantástico”, concluyó Su Majestad.