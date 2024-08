Con la nueva camada de jugadores, Argentina quiere volver a ser protagonista en la Copa Davis, un certamen histórico que cambió radicalmente su formato en los últimos años. Los capitaneados por Guillermo Coria lograron un lugar en las finales tras superar a Kazajistán en Rosario a comienzos de año y en noviembre dirán presente en Manchester para enfrentar a Gran Bretaña, Canadá y Finlandia por el Grupo D. Una baja sensible que tendrá el Mago es la de Horacio Zeballos el doblista número 1 del mundo que no tuvo problemas a la hora de admitir que no tiene la mejor relación con el capitán.

Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de Copa Davis decidió llamar a Horacio Zeballos para ver si estaba dispuesto a ser citado para las fases finales y la respuesta del doblista fue que no. Cabe recordar que el Mago no lo llamó para los Juegos Olímpicos por la simple razón que Cebolla juega con el español Granollers en el circuito y que priorizó a la dupla González y Molteni, quien también lo hacen juntos y ambos son argentinos.

Zeballos explicó por qué rechazó la propuesta

“Lamentablemente, mi relación con Guille Coria no es la mejor, no es buena, directamente, y por eso no voy a estar disponible para jugar la fase de Grupos. Lo que sucede es que yo sentiría que nuestros roces, la mala relación que tenemos en este momento, no le haría ningún bien ni a mí ni al equipo, por lo que no sumaría nada. Y en este momento en mi carrera prefiero darle prioridad a las cosas que sí me hacen bien. Una de ellas es mi familia, por supuesto”, afirmó Horacio Zeballos en diálogo con Infobae.

¿Influyó lo de los Juegos Olímpicos?

Zeballos explicó: “Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo deportista. Es estar allí y más si estás pasando el mejor momento de tu carrera, entonces, obviamente, me puso un poco triste y me frustró no poder participar. Pero respeté la decisión de Guille, para eso es el capitán, aunque no la compartía y no lo comparto al día de hoy, tampoco”.

Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de Copa Davis. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Esto me confunde un poco, no entiendo el motivo del llamado. O sea, no entiendo bien qué es lo que cambió en tres semanas. Yo sigo teniendo el mismo ranking, los chicos (Machi González y Andrés Molteni) son un gran equipo y siguen jugando juntos. Entonces, todas estas cosas son las que, a mí, me hacen pensar diferente a él”.

“Y pensar diferente al capitán de Copa Davis y no poder respetar su palabra el día de mañana, cuando estemos jugando, en plena competencia, con todo el nerviosismo que conlleva disputar la Copa Davis, que ya de por sí tiene muchísima presión, haría que mi nivel no sea el mejor y que no le sumara nada al equipo. Por eso es que preferí dar un paso al costado”, concluyó Zeballos.