El italiano llegó con molestias físicas, así y todo, tuvo una semana espectacular y se coronó en la antesala del US Open.

Tras una semana atípica en el inicio de la gira por Norteamérica en Canadá en la que muchos de los mejores jugadores del mundo se bajaron por cuestiones físicas o logísticas vinculadas a los Juegos Olímpicos de París, en Cincinnati todo parece haber vuelto a la normalidad. Jannik Sinner, que llegó a Estados Unidos con molestias físicas, se impuso en la final ante Frances Tiafore por 7-6 y 6-2 y así ratificó que llega al US Open como uno de los máximos candidatos al título.

El divertido gesto de Tiafoe en la premiación

Frances Tiafoe es destacado como uno de los jugadores más divertidos del circuito de la ATP. Su simpatía en esta oportunidad llegó a la premiación de Jannik Sinner como campeón del Masters 1000 de Cincinnati. Cuando el italiano estaba posando con el trofeo de campeón, apareció de fondo su rival y, con una gran sonrisa en su rostro, realizó un fuck you y siguió de largo. El gesto produjo una sonrisa del número 1 del mundo.

Sinner, el principal candidato a ganar el US Open

No se sabía cómo iba a responder Jannik Sinner a las molestias físicas en su cadera que le impidieron jugar en los Juegos Olímpicos de París y en el Masters 1000 de Montreal. A lo largo de la semana en Cincinnati mostró un gran tenis y en la cancha no se evidenciaron gestos de dolor, aunque cabe destacar que en más de una declaración se refirió al tema. De llegar al 100% de sus condiciones físicas, Sinner es uno de los principales candidatos a ganar el US Open, el cual comenzará el 26 de agosto.

Canchas más rápidas que nunca

La velocidad de las canchas suele ser tema de polémica en el mundo del tenis. Están los jugadores que las prefieren más rápidas y otros que todo lo contrario. No solamente la superficie incide en eso, sino también las condiciones climáticas y también si es un estadio abierto, si es cerrado o inclusive si es abierto, pero está techado.

El viento, la humedad y otros factores climáticos pueden modificar la velocidad a la que va la pelota. En Cincinnati hubo más quejas que aceptación sobre la superficie, la cual estaba más rápida que nunca. Se espera que en el US Open la situación sea similar y eso claramente beneficia a los jugadores ofensivos.