Prichard Colon, ex boxeador, quedó en estado vegetativo hace ya siete años tras una fatídica pelea. En esta nota te contamos si podrá recuperarse en un futuro.

En octubre del 2015, Prichard Colon se subió al ring para pelear contra el estadounidense, Terrel Williams, en lo que sería una noche triste. Tras recibir varios golpes en la nuca, algo que en el boxeo está prohibido, el nacido en Estados Unidos pero representante de Puerto Rico, cayó al suelo. Su entrenador no lo dejó seguir porque no lo vio nada bien y por ende, terminó perdiendo el combate.

Una vez abajo del ring y de camino al vestuario, empezó a sentirse cada vez peor, mareado y con pocas fuerzas para mantenerse de pie. Una vez dentro, vomitó y se desmayó. Fue llevado de urgencias al hospital y allí comprobaron que sufría de un derrame cerebral y tenía que ser operado de urgencia. Desde esa noche, quedó en coma por 200 días.

Luego de despertarse, no volvió a ser el mismo, los doctores le comunicaron a su familia que Colon había quedado en estado vegetativo. Hasta el día de hoy, requiere todos los cuidados las 24 horas del día, necesita que lo alimenten, ayudarlo con sus necesidades fisiológicas y demás atenciones. Pasa su vida postrado en una cama o en su silla de ruedas

¿Puede Prichard Colon recuperarse totalmente después de estar 200 días en coma?

Lamentablemente el ex boxeador, Prichard Colon, no podrá recuperarse por completo. A pesar de que desde hace unos años puede comunicarse con los ojos y mover las manos, no podrá volver a ser el mismo. Gracias a mucho tiempo de terapia, logró estos avances que le permiten "expresarse" pero seguirá viviendo de la misma manera que lo hizo hasta ahora.

La cuenta de Instagram de Prichard Colon que usa para comunicarse con sus fans