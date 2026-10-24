Alineaciones de Mainz y Werder Bremen por la Bundesliga: formaciones probables

Mainz y Werder Bremen se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Mewa Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Mainz recibe a Werder Bremen este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Mainz viene de ganarle 1-0 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Werder Bremen viene de empatar 2-2 con Paderborn y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Mainz y Werder Bremen

Mainz (3-5-2): Alexander Schwolow, Danny da Costa, Stefan Posch, Kacper Potulski, Anthony Caci, Lee Jae-sung, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene, Phillip Tietz, Sheraldo Becker. DT: Urs Fischer.

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Olivier Deman, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.

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