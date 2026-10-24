Alineaciones de Mainz y Werder Bremen por la Bundesliga: formaciones probables

Mainz recibe a Werder Bremen este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Mainz viene de ganarle 1-0 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Werder Bremen viene de empatar 2-2 con Paderborn y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Mainz y Werder Bremen
Mainz (3-5-2): Alexander Schwolow, Danny da Costa, Stefan Posch, Kacper Potulski, Anthony Caci, Lee Jae-sung, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene, Phillip Tietz, Sheraldo Becker. DT: Urs Fischer.
Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Olivier Deman, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.
La previa de Mainz y Werder Bremen: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Mewa Arena
- Historial: 38 cruces — Mainz ganó 12, Werder Bremen ganó 18 y empataron 8
- Último antecedente: 15/03/2026: Werder Bremen 0-2 Mainz
- Próximo partido de Mainz: vs. Elversberg, viernes 30 de octubre
- Próximo partido de Werder Bremen: vs. Hoffenheim, sábado 31 de octubre