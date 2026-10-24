Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Bundesliga

Alineaciones de Mainz y Werder Bremen por la Bundesliga: formaciones probables

Mainz y Werder Bremen se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Mewa Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Mainz vs. BRE, Bundesliga
Mainz vs. BRE, Bundesliga

Mainz recibe a Werder Bremen este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Mainz viene de ganarle 1-0 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Werder Bremen viene de empatar 2-2 con Paderborn y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Mainz y Werder Bremen

Mainz (3-5-2): Alexander Schwolow, Danny da Costa, Stefan Posch, Kacper Potulski, Anthony Caci, Lee Jae-sung, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene, Phillip Tietz, Sheraldo Becker. DT: Urs Fischer.

+ Seguinos en

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Olivier Deman, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.

La previa de Mainz y Werder Bremen: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Mewa Arena
  • Historial: 38 cruces — Mainz ganó 12, Werder Bremen ganó 18 y empataron 8
  • Último antecedente: 15/03/2026: Werder Bremen 0-2 Mainz
  • Próximo partido de Mainz: vs. Elversberg, viernes 30 de octubre
  • Próximo partido de Werder Bremen: vs. Hoffenheim, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones