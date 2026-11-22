Werder Bremen y Hamburgo se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Weserstadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Werder Bremen recibe a Hamburgo este domingo 22 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Werder Bremen viene de caer 0-1 ante Stuttgart y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hamburgo viene de ganarle 3-1 a Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Werder Bremen y Hamburgo

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Olivier Deman, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.

Hamburgo (3-5-2): Daniel Fernandes, Nicolas Capaldo, Sebastiaan Bornauw, Warmed Omari, Zakaria El Ouahdi, Martin Adeline, Albert Gronbaek, Miro Muheim, David Moller Wolfe, Patson Daka, Terem Moffi. DT: Merlin Polzin.

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