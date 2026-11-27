Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach se enfrentan este viernes 27 de noviembre en el Weserstadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Werder Bremen recibe a Borussia Mönchengladbach este viernes 27 de noviembre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Werder Bremen viene de ganarle 4-0 a Hamburgo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Borussia Mönchengladbach viene de caer 0-1 ante Dortmund y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Mick Schmetgens, Youri Regeer, Chuki, Ludovit Reis, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Olivier Deman. DT: Daniel Thioune.

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Daniel Batz, Kevin Diks, Philipp Sander, Fabio Chiarodia, Joe Scally, Franck Honorat, Zento Uno, Florian Neuhaus, Wael Mohya, Jens Castrop, Shuto Machino. DT: Alexander Blessin.

Bajas y ausentes de Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen:

Marco Grüll (lesión en el gemelo; vuelve en 1-2 semanas)

Jens Stage (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Skelly Alvero (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Moussa N'Diaye (lesión en la ingle; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Felix Agu (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Mitchell Weiser (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Salim Musah (lesión en el muslo; vuelve a principios de enero de 2027)

Keke Topp (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Borussia Mönchengladbach:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach: todo lo que hay que saber

Día: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre Hora: 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España

13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España Estadio: Weserstadion

Weserstadion Historial: 114 cruces — Werder Bremen ganó 43, Borussia Mönchengladbach ganó 43 y empataron 28

114 cruces — Werder Bremen ganó 43, Borussia Mönchengladbach ganó 43 y empataron 28 Último antecedente: 31/01/2026: Werder Bremen 1-1 Borussia Mönchengladbach

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