Alineaciones de Paderborn y Hamburgo por la Bundesliga: formaciones probables

Paderborn recibe a Hamburgo este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Bundesliga. Paderborn viene de empatar 2-2 con Werder Bremen y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hamburgo viene de ganarle 1-0 a Stuttgart y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Paderborn y Hamburgo
Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Laurin Curda, Laurin Ulrich, Santiago Castaneda, Gabriel Vidovic, Raphael Obermair, Steffen Tigges, Stefano Marino. DT: Ralf Kettemann.
Hamburgo (3-5-2): Daniel Fernandes, Warmed Omari, Sebastiaan Bornauw, Jordan Torunarigha, Zakaria El Ouahdi, Albert Gronbaek, Bilal Nadir, Miro Muheim, David Moller Wolfe, Yussuf Poulsen, Fabio Vieira. DT: Merlin Polzin.
La previa de Paderborn y Hamburgo: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Próximo partido de Paderborn: vs. Borussia Mönchengladbach, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Hamburgo: vs. Eintracht Frankfurt, domingo 1 de noviembre