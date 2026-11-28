Paderborn recibe a Schalke este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Home Deluxe Arena. En la parte baja de la Bundesliga hay poco margen para seguir regalando puntos, y este cruce entre dos equipos urgidos de sumar promete tensión desde el arranque. Ninguno llega cómodo y eso puede marcar un partido más cerrado de lo que parece en el papel.
Ambos pelean por despegarse de la zona de descenso y cada punto empieza a pesar más de lo habitual a esta altura del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
El Paderborn llega golpeado tras caer 4-0 como visitante frente a Leverkusen, un resultado que cortó la racha de empates que venía sosteniendo. Antes de esa derrota había igualado sin goles ante Mönchengladbach y 2-2 con Eintracht Frankfurt, así que el equipo no gana hace rato y necesita puntos para no seguir mirando hacia abajo en la tabla.
Schalke tampoco atraviesa un buen momento: viene de empatar 0-0 de local con Stuttgart después de dos derrotas seguidas, ante Hoffenheim y RB Leipzig. Con 7 puntos en 10 fechas, está 16° y la visita a Paderborn aparece como una chance concreta de cortar la mala racha de resultados.
El historial entre Paderborn y Schalke
El historial reciente favorece a Schalke, que ganó 3 de los últimos 5 cruces mientras el Paderborn solo pudo quedarse con uno y hubo un empate. En goles la diferencia es mínima, 12 contra 10, lo que habla de partidos parejos pese a que la ventaja en triunfos sea clara. El último antecedente, en abril, también cayó del lado de Schalke por 3-2.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Paderborn vs. Schalke
|2-3
|2. Bundesliga 25/26
|28/11/2025
|Schalke vs. Paderborn
|2-1
|2. Bundesliga 25/26
|02/05/2025
|Schalke vs. Paderborn
|0-2
|2. Bundesliga 24/25
|06/12/2024
|Paderborn vs. Schalke
|2-4
|2. Bundesliga 24/25
|09/03/2024
|Schalke vs. Paderborn
|3-3
|2nd Bundesliga 23/24
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Colonia vs. Elversberg
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Hamburgo vs. Bayern
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Mainz vs. Union Berlin
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Freiburg vs. RB Leipzig
|Domingo 29 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Augsburg
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Dortmund vs. Leverkusen
|Domingo 29 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Paderborn y Schalke se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Paderborn suma 10 puntos en el torneo.
- Schalke suma 7 puntos en el torneo.