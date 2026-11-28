Paderborn recibe a Schalke este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Home Deluxe Arena. Paderborn viene de caer 0-4 ante Leverkusen y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Schalke viene de empatar 0-0 con Stuttgart y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Paderborn y Schalke
Paderborn (3-4-2-1): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Ruben Muller, Laurin Curda, Tom Baack, Santiago Castaneda, Gabriel Vidovic, Raphael Obermair, Stefano Marino. DT: Ralf Kettemann.
Schalke (4-3-3): Loris Karius, Eric Ebimbe, Nikola Katic, Ruca, Vitalie Becker, Dejan Ljubicic, Soufiane El-Faouzi, Adil Aouchiche, Hwang Hee-chan, Junior Adamu, Kenan Karaman. DT: Miron Muslic.
Bajas y ausentes de Paderborn y Schalke
Paderborn:
- Sebastian Klaas (lesión en la ingle; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Nyamekye Awortwie-Grant (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Oliver Batista Meier (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Sven Michel (golpe)
- Marcel Hoffmeier (lesión muscular; vuelve en unas semanas)
- Timur Gayret (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
Schalke:
- Timo Becker (lesión en el pie; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Maximilian Wöber (lesión en el muslo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Ron Schallenberg (lesión en la pierna; vuelve en 1-2 semanas)
- Ayman Gulasi (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
La previa de Paderborn y Schalke: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Home Deluxe Arena
- Próximo partido de Paderborn: vs. Bayern, viernes 4 de diciembre
- Próximo partido de Schalke: vs. Dortmund, domingo 6 de diciembre