Paderborn y Schalke se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Home Deluxe Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Paderborn recibe a Schalke este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Home Deluxe Arena. Paderborn viene de caer 0-4 ante Leverkusen y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Schalke viene de empatar 0-0 con Stuttgart y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Paderborn y Schalke

Paderborn (3-4-2-1): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Ruben Muller, Laurin Curda, Tom Baack, Santiago Castaneda, Gabriel Vidovic, Raphael Obermair, Stefano Marino. DT: Ralf Kettemann.

Schalke (4-3-3): Loris Karius, Eric Ebimbe, Nikola Katic, Ruca, Vitalie Becker, Dejan Ljubicic, Soufiane El-Faouzi, Adil Aouchiche, Hwang Hee-chan, Junior Adamu, Kenan Karaman. DT: Miron Muslic.

Bajas y ausentes de Paderborn y Schalke

Paderborn:

Sebastian Klaas (lesión en la ingle; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Nyamekye Awortwie-Grant (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Oliver Batista Meier (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Sven Michel (golpe)

Marcel Hoffmeier (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Timur Gayret (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Schalke:

Timo Becker (lesión en el pie; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Maximilian Wöber (lesión en el muslo; vuelve a principios de enero de 2027)

Ron Schallenberg (lesión en la pierna; vuelve en 1-2 semanas)

Ayman Gulasi (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

La previa de Paderborn y Schalke: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España

08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España Estadio: Home Deluxe Arena

Home Deluxe Arena Próximo partido de Paderborn: vs. Bayern, viernes 4 de diciembre

vs. Bayern, viernes 4 de diciembre Próximo partido de Schalke: vs. Dortmund, domingo 6 de diciembre