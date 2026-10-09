Alineaciones de Paderborn y Stuttgart por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Paderborn vs. Stuttgart este sábado 10 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Paderborn y Stuttgart
Paderborn viene de ganarle 3-1 a Hoffenheim y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Stuttgart viene de caer 0-1 ante Dortmund y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Paderborn y Stuttgart
Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Mattes Hansen, Tjark Scheller, Jano ter Horst, Raphael Obermair, Gabriel Vidovic, Santiago Castaneda, Laurin Ulrich, Laurin Curda, Stefano Marino, Marvin Pieringer. DT: Ralf Kettemann.
Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Maximilian Mittelstadt, Julian Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman, Deniz Undav, Angelo Stiller, Grischa Promel, Dzenan Pejcinovic, Chris Fuhrich, Bilal El Khannouss. DT: Sebastian Hoeneß.
Suplentes de Paderborn: Markus Schubert, Ruben Muller, Jonah Sticker, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Rayan Philippe, Sven Michel, Felix Gotze, Steffen Tigges, Deniz Zeitler.
Suplentes de Stuttgart: Fabian Bredlow, Ameen Al-Dakhil, Ramon Hendriks, Ermedin Demirovic, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Leonidas Stergiou, Nikolas Nartey, Leo Sauer, Yanik Spalt.
La previa de Paderborn y Stuttgart: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Próximo partido de Paderborn: vs. Werder Bremen, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Hamburgo, sábado 17 de octubre