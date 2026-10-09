Alineaciones de Paderborn y Stuttgart por la Bundesliga: formaciones probables

Paderborn y Stuttgart se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Paderborn vs. Stuttgart este sábado 10 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Paderborn y Stuttgart

Paderborn viene de ganarle 3-1 a Hoffenheim y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Stuttgart viene de caer 0-1 ante Dortmund y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Paderborn y Stuttgart

Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Mattes Hansen, Tjark Scheller, Jano ter Horst, Raphael Obermair, Gabriel Vidovic, Santiago Castaneda, Laurin Ulrich, Laurin Curda, Stefano Marino, Marvin Pieringer. DT: Ralf Kettemann.

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Maximilian Mittelstadt, Julian Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman, Deniz Undav, Angelo Stiller, Grischa Promel, Dzenan Pejcinovic, Chris Fuhrich, Bilal El Khannouss. DT: Sebastian Hoeneß.

Suplentes de Paderborn: Markus Schubert, Ruben Muller, Jonah Sticker, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Rayan Philippe, Sven Michel, Felix Gotze, Steffen Tigges, Deniz Zeitler.

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Suplentes de Stuttgart: Fabian Bredlow, Ameen Al-Dakhil, Ramon Hendriks, Ermedin Demirovic, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Leonidas Stergiou, Nikolas Nartey, Leo Sauer, Yanik Spalt.

La previa de Paderborn y Stuttgart: todo lo que hay que saber