Stuttgart y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el MHP Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Stuttgart recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart viene de empatar 0-0 con Schalke y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Eintracht Frankfurt viene de ganarle 1-0 a Hoffenheim y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Stuttgart y Eintracht Frankfurt

Stuttgart (3-4-2-1): Dennis Seimen, Luca Jaquez, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Deniz Undav, Jamie Leweling, Grischa Promel, Angelo Stiller, Chris Fuhrich, Maximilian Mittelstadt, Ermedin Demirovic. DT: Sebastian Hoeneß.

Eintracht Frankfurt (4-4-2): Noah Atubolu, Ansgar Knauff, Robin Koch, Lilian Brassier, Elias Baum, Ritsu Doan, Noel Aseko Nkili, Raphael Onyedika, Fares Chaibi, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.

Bajas y ausentes de Stuttgart y Eintracht Frankfurt

Stuttgart:

Justin Diehl (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Eintracht Frankfurt:

Jessic Ngankam (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Stuttgart y Eintracht Frankfurt: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España

11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: MHP Arena

MHP Arena Historial: 106 cruces — Stuttgart ganó 45, Eintracht Frankfurt ganó 37 y empataron 24

106 cruces — Stuttgart ganó 45, Eintracht Frankfurt ganó 37 y empataron 24 Último antecedente: 16/05/2026: Eintracht Frankfurt 2-2 Stuttgart

16/05/2026: Eintracht Frankfurt 2-2 Stuttgart Próximo partido de Stuttgart: vs. Elversberg, domingo 6 de diciembre

vs. Elversberg, domingo 6 de diciembre Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Werder Bremen, sábado 5 de diciembre