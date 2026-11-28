Stuttgart y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el MHP Arena, por la jornada 11 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Stuttgart recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Apenas dos puntos separan a estos dos equipos en la tabla, y ninguno quiere quedar afuera de la pelea por los puestos europeos. El que gane se mete en el lote de arriba, el que pierde se arriesga a quedar colgado.

Stuttgart y Eintracht Frankfurt se juegan algo más que el prestigio: una victoria puede acomodarlos entre los primeros cinco de la Bundesliga quedando poco más de un tercio del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Stuttgart llega golpeado después de caer 0-2 como visitante ante el Inter, un traspié que cortó la levantada que venía mostrando. Antes de esa derrota había empatado sin goles con el Schalke 04 y ganado un ajustado partido ante el Bremen, así que el funcionamiento en casa será clave para no perderle pisada a la parte alta.

El Eintracht Frankfurt se presenta con mejor ánimo: viene de ganarle 1-0 al Hoffenheim de local y antes había sumado un triunfo claro 3-1 ante el Hamburg. El único bache reciente fue el empate 2-2 de visitante frente al Paderborn, pero la regularidad lo tiene un escalón arriba en la tabla pese a jugar la misma cantidad de partidos que su rival.

El historial entre Stuttgart y Eintracht Frankfurt

El historial entre ambos es extenso y parejo, con 106 enfrentamientos en los que el Stuttgart lleva una leve ventaja: 45 victorias contra 37 del Eintracht Frankfurt y 24 empates. En goles también manda el local, con 194 contra 180 del conjunto de Frankfurt.

Los últimos cruces vienen repartidos. El más reciente terminó 2-2, y antes hubo un 3-2 a favor del Stuttgart. En los diez partidos más recientes hay de todo: victorias para los dos lados y un par de empates, lo que confirma que no hay un dominador claro en el presente de esta rivalidad.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart 2-2 Bundesliga 13/01/2026 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt 3-2 Bundesliga 29/03/2025 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart 1-0 Bundesliga 10/11/2024 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt 2-3 Bundesliga 13/04/2024 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt 3-0 Bundesliga 25/11/2023 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart 1-2 Bundesliga 03/05/2023 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt 2-3 DFB Pokal 11/03/2023 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart 1-1 Bundesliga 17/09/2022 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt 1-3 Bundesliga 05/02/2022 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt 2-3 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Schalke Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Colonia vs. Elversberg Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hamburgo vs. Bayern Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Mainz vs. Union Berlin Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. RB Leipzig Domingo 29 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hoffenheim vs. Augsburg Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Dortmund vs. Leverkusen Domingo 29 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis

Stuttgart y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Stuttgart suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Eintracht Frankfurt suma 15 puntos en el torneo.