Stuttgart recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Apenas dos puntos separan a estos dos equipos en la tabla, y ninguno quiere quedar afuera de la pelea por los puestos europeos. El que gane se mete en el lote de arriba, el que pierde se arriesga a quedar colgado.
Stuttgart y Eintracht Frankfurt se juegan algo más que el prestigio: una victoria puede acomodarlos entre los primeros cinco de la Bundesliga quedando poco más de un tercio del torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Stuttgart llega golpeado después de caer 0-2 como visitante ante el Inter, un traspié que cortó la levantada que venía mostrando. Antes de esa derrota había empatado sin goles con el Schalke 04 y ganado un ajustado partido ante el Bremen, así que el funcionamiento en casa será clave para no perderle pisada a la parte alta.
El Eintracht Frankfurt se presenta con mejor ánimo: viene de ganarle 1-0 al Hoffenheim de local y antes había sumado un triunfo claro 3-1 ante el Hamburg. El único bache reciente fue el empate 2-2 de visitante frente al Paderborn, pero la regularidad lo tiene un escalón arriba en la tabla pese a jugar la misma cantidad de partidos que su rival.
El historial entre Stuttgart y Eintracht Frankfurt
El historial entre ambos es extenso y parejo, con 106 enfrentamientos en los que el Stuttgart lleva una leve ventaja: 45 victorias contra 37 del Eintracht Frankfurt y 24 empates. En goles también manda el local, con 194 contra 180 del conjunto de Frankfurt.
Los últimos cruces vienen repartidos. El más reciente terminó 2-2, y antes hubo un 3-2 a favor del Stuttgart. En los diez partidos más recientes hay de todo: victorias para los dos lados y un par de empates, lo que confirma que no hay un dominador claro en el presente de esta rivalidad.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart
|2-2
|Bundesliga
|13/01/2026
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|3-2
|Bundesliga
|29/03/2025
|Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart
|1-0
|Bundesliga
|10/11/2024
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|2-3
|Bundesliga
|13/04/2024
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|3-0
|Bundesliga
|25/11/2023
|Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart
|1-2
|Bundesliga
|03/05/2023
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|2-3
|DFB Pokal
|11/03/2023
|Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart
|1-1
|Bundesliga
|17/09/2022
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|1-3
|Bundesliga
|05/02/2022
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|2-3
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, TeleXitos, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Schalke
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Colonia vs. Elversberg
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Hamburgo vs. Bayern
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Mainz vs. Union Berlin
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. RB Leipzig
|Domingo 29 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Augsburg
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Dortmund vs. Leverkusen
|Domingo 29 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Stuttgart y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Stuttgart suma 13 puntos en el torneo.
- Eintracht Frankfurt suma 15 puntos en el torneo.