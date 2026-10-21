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Dónde ver EN VIVO Como 1907 vs. Manchester United por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Como 1907 vs. Man U, Champions League
Como 1907 vs. Man U, Champions League

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Como 1907 ganó 3-1 como visitante ante Fiorentina. El conjunto marcha 17° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Feyenoord.

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Manchester United viene de empatar 1-1 como visitante ante Leeds. El equipo ocupa el puesto 18 con 3 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Atlético.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.
  • Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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