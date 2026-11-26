El argentino marcó su primer gol de la campaña en el Metropolitano para Atlético de Madrid. Desde 2024 es el mejor cobrador de pelota parada.

Viking no pudo evitar la victoria de un Atlético de Madrid que respira en la UEFA Champions League. Lo hace de la mano de los goles de Alexander Sørloth e igualmente de un Julián Alvarez que volvió a ver portería en el estadio Metropolitano. Desde su llegada al equipo de la capital española ningún futbolista de las 5 Grandes Ligas ha anotado más veces a partir de la pelota parada fuera del área. Diego Pablo Simeone volvió a elogiarlo por todo lo alto.

Y es que con su tiro libre de las últimas horas, Julián Alvarez llegó a 6 goles por esta vía desde su llegada a los colchoneros. No existen jugadores que puedan igualar sus registros en este tipo de acciones dentro de las principales ligas del viejo continente. Necesitaba como pocos un gol de estas dimensiones y para darle al Atlético de Madrid un triunfo clave que le permita afianzarse en los puestos de play off de la Copa de Europa.

Ya son 6 goles de Julián Alvarez de tiro libre en Atlético de Madrid. A lo largo de este camino aparecen conjuntos como el Sparta Praga, Real Betis, Espanyol de Barcelona, Real Madrid, Barcelona y por último el conjunto noruego. Desde el año 2024 el que aparece más cerca en sus registros no es otro que el centrocampista húngaro del Liverpool, Dominik Szoboszlai. El centroeuropeo suma cuatro. Arda Güler, del Real Madrid, se encuentra con 3 a la hora de conformar el podio de los futbolistas más efectivos a balón parado y por fuera del área en lo que vamos de todo el ciclo de La Araña en el Metropolitano.

Repetimos que el triunfo fue vital para Atlético de Madrid. La derrota frente al Bayern de Múnich había complicado la participación de los colchoneros en la posible fase de play off que tendrán que asumir el año que viene. En lo que les queda de esta fase de liguilla todavía le restan compromisos frente al PSV de Holanda como visitante, Bodø/Glimt de Noruega en el círculo polar ártico o Fenerbahçe en el Metropolitano.

Julián llegó a 6 goles de tiro libre con Atlético de Madrid: GETTY

El gol de las últimas horas supone el tercero de Julián Alvarez en lo que vamos de campaña. El argentino llega a estos registros a lo largo de 14 partidos oficiales y en los que también se ha dado el gusto de entregarle 5 asistencias a sus compañeros. Continúa siendo una figura vital para Diego Pablo Simeone e incluso en contextos donde se le sigue pitando en la gran mayoría de sus choques por el estadio del norte de la capital española.

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Simeone vuelve a defender a Julián Alvarez

“Estoy feliz con él, es un jugador increíble, buenísimo, lo quiero como persona, lo voy a sostener como futbolista, lo entiendo como jugador, en partidos anteriores no hizo goles, pero todas las jugadas de ataque pasan por él y para llegar a donde queremos necesitamos al mejor Julián Alvarez”, declaraciones del entrenador argentino en la rueda de prensa posterior al triunfo.

Simeone espera que la relación entre las gradas del Metropolitano y Julián Alvarez pueda corregirse. El siguiente paso en este sentido pasará por los 3 próximos partidos de Liga que tendrá un proyecto que se juega mucho a lo largo de la próxima semana y media. Elche, Barcelona y Real Betis serán los próximos oponentes de los rojiblancos antes de volverse a centrar en la Copa de Europa con su compromiso del 9 de diciembre frente al PSV.

Datos claves

Julián Alvarez suma 6 goles de tiro libre con el Atlético de Madrid desde 2024 .

suma con el desde . Julián Alvarez supera en tiros libres desde 2024 a Dominik Szoboszlai ( 4 ) y Arda Güler ( 3 ).

supera en tiros libres desde a ( ) y ( ). Julián Alvarez registra 3 goles y 5 asistencias en 14 partidos oficiales esta temporada.