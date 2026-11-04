Dónde ver EN VIVO Lens vs. Como 1907 por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Stade Bollaert-Delelis, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lens recibe a Como 1907 este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Bollaert-Delelis. Hay equipos que llegan a la Champions League casi de rebote y otros que se instalan como si fuera su lugar natural. Como 1907 pertenece al segundo grupo esta temporada, y en Lens lo saben.

Para el local es casi una final: con apenas 3 puntos en tres fechas, no hay margen para otro tropiezo si quiere seguir con vida en la fase de liga. Para los italianos, en cambio, es la chance de dar un golpe que los meta de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

Lens llega golpeado. Cayó 0-1 ante Lille en la última fecha de su liga y antes había sufrido una goleada en contra por 3-0 frente al Club Brugge, justamente en esta misma competencia. El único alivio reciente fue el triunfo 2-1 sobre Paris FC, pero en Champions todavía no pudo sumar de manera sólida y está 26° con apenas 3 unidades.

Como 1907 viene de otra realidad completamente distinta. Ganó sus últimos tres partidos, el más reciente por 1-0 ante Venezia, y antes había goleado 3-1 de visitante a Torino y 2-0 en casa a Sassuolo. Esa racha lo tiene con 6 puntos y en la undécima posición, una ubicación que ya le permite soñar con algo más que la permanencia.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico .

y . Lens suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Como 1907 suma 6 puntos tras vencer a Venezia, Torino y Sassuolo.