Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Villarreal por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool llega como claro candidato a quedarse con los tres puntos, aunque el funcionamiento irregular que mostró en las últimas semanas abre una grieta para que Villarreal complique los planes.
Es la tercera fecha de la fase de liga y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Liverpool llega quinto con 6 puntos en dos presentaciones. En la Premier League volvió a carburar con un triunfo 2-1 de visitante ante Brentford, después de una goleada 6-3 ante el LASK que dejó buenas sensaciones en Europa. Sin embargo, todavía pesa la caída 0-3 como local frente al Manchester City, una imagen que el equipo quiere borrar en Anfield.
Villarreal está 14° con apenas 3 puntos y necesita reaccionar. Viene de un empate sin goles como local ante Elche que cortó el envión que había tomado con el 3-1 a Napoli en Champions. Antes de eso había perdido 0-1 contra Real Madrid, así que llega a Inglaterra con la obligación de puntuar para no perder terreno en el grupo.
El historial entre Liverpool y Villarreal
El historial entre ambos es corto pero favorable para Liverpool, que ganó tres de los cuatro cruces disputados y nunca empataron. En el total de goles también manda el equipo inglés, con 8 convertidos contra 3 recibidos.
Los últimos dos antecedentes, de 2022, fueron ambos para Liverpool en la semifinal de Champions de aquella temporada: ganó 2-0 en Anfield y después se impuso 3-2 en la vuelta. Villarreal todavía espera repetir el triunfo que logró en 2016.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2022
|Villarreal vs. Liverpool
|2-3
|UEFA Champions League
|27/04/2022
|Liverpool vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|05/05/2016
|Liverpool vs. Villarreal
|3-0
|UEFA Europa League
|28/04/2016
|Villarreal vs. Liverpool
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico, Space Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Dortmund
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Stuttgart vs. Atlético de Madrid
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Napoli vs. Bodo Glimt
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Barcelona
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. AEK Athens
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Porto vs. PSV
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Slovan Bratislava
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
- Liverpool suma 6 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.