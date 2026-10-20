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Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Villarreal por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Villarreal, Champions League
Liverpool vs. Villarreal, Champions League

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool llega como claro candidato a quedarse con los tres puntos, aunque el funcionamiento irregular que mostró en las últimas semanas abre una grieta para que Villarreal complique los planes.

Es la tercera fecha de la fase de liga y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo.

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La actualidad de ambos equipos

El Liverpool llega quinto con 6 puntos en dos presentaciones. En la Premier League volvió a carburar con un triunfo 2-1 de visitante ante Brentford, después de una goleada 6-3 ante el LASK que dejó buenas sensaciones en Europa. Sin embargo, todavía pesa la caída 0-3 como local frente al Manchester City, una imagen que el equipo quiere borrar en Anfield.

Villarreal está 14° con apenas 3 puntos y necesita reaccionar. Viene de un empate sin goles como local ante Elche que cortó el envión que había tomado con el 3-1 a Napoli en Champions. Antes de eso había perdido 0-1 contra Real Madrid, así que llega a Inglaterra con la obligación de puntuar para no perder terreno en el grupo.

El historial entre Liverpool y Villarreal

El historial entre ambos es corto pero favorable para Liverpool, que ganó tres de los cuatro cruces disputados y nunca empataron. En el total de goles también manda el equipo inglés, con 8 convertidos contra 3 recibidos.

Los últimos dos antecedentes, de 2022, fueron ambos para Liverpool en la semifinal de Champions de aquella temporada: ganó 2-0 en Anfield y después se impuso 3-2 en la vuelta. Villarreal todavía espera repetir el triunfo que logró en 2016.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/05/2022Villarreal vs. Liverpool2-3UEFA Champions League
27/04/2022Liverpool vs. Villarreal2-0UEFA Champions League
05/05/2016Liverpool vs. Villarreal3-0UEFA Europa League
28/04/2016Villarreal vs. Liverpool1-0UEFA Europa League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. DortmundMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. Slavia PragaMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Napoli vs. Bodo GlimtMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
PSG vs. BarcelonaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. AEK AthensMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Porto vs. PSVMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Slovan BratislavaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
  • Liverpool suma 6 puntos en el torneo.
  • Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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