Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Villarreal por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool llega como claro candidato a quedarse con los tres puntos, aunque el funcionamiento irregular que mostró en las últimas semanas abre una grieta para que Villarreal complique los planes.

Es la tercera fecha de la fase de liga y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Liverpool llega quinto con 6 puntos en dos presentaciones. En la Premier League volvió a carburar con un triunfo 2-1 de visitante ante Brentford, después de una goleada 6-3 ante el LASK que dejó buenas sensaciones en Europa. Sin embargo, todavía pesa la caída 0-3 como local frente al Manchester City, una imagen que el equipo quiere borrar en Anfield.

Villarreal está 14° con apenas 3 puntos y necesita reaccionar. Viene de un empate sin goles como local ante Elche que cortó el envión que había tomado con el 3-1 a Napoli en Champions. Antes de eso había perdido 0-1 contra Real Madrid, así que llega a Inglaterra con la obligación de puntuar para no perder terreno en el grupo.

El historial entre Liverpool y Villarreal

El historial entre ambos es corto pero favorable para Liverpool, que ganó tres de los cuatro cruces disputados y nunca empataron. En el total de goles también manda el equipo inglés, con 8 convertidos contra 3 recibidos.

Los últimos dos antecedentes, de 2022, fueron ambos para Liverpool en la semifinal de Champions de aquella temporada: ganó 2-0 en Anfield y después se impuso 3-2 en la vuelta. Villarreal todavía espera repetir el triunfo que logró en 2016.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2022 Villarreal vs. Liverpool 2-3 UEFA Champions League 27/04/2022 Liverpool vs. Villarreal 2-0 UEFA Champions League 05/05/2016 Liverpool vs. Villarreal 3-0 UEFA Europa League 28/04/2016 Villarreal vs. Liverpool 1-0 UEFA Europa League

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Dortmund Martes 20 de octubre 10:45 13:45 18:45 Fenerbahce vs. Slavia Praga Martes 20 de octubre 10:45 13:45 18:45 Stuttgart vs. Atlético de Madrid Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Napoli vs. Bodo Glimt Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 PSG vs. Barcelona Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. AEK Athens Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Porto vs. PSV Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Slovan Bratislava Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico .

y . Liverpool suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Villarreal suma 3 puntos en el torneo.