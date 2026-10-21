Luis Díaz no aguantó más en cancha y el DT del Bayern habló de su lesión: “Es algo de lo que preocuparse”

Preocupación en el fútbol europeo. Descubre lo que dijo el DT del Bayern Múnich tras la lesión de Luis Díaz al pedir el cambio.

Si los hinchas colombianos pensaban que la gran sorpresa había sido la suplencia de Luis Díaz en el partidazo de Champions League 2026-27 entre Bayern Múnich y Arsenal estaban equivocados. ‘Lucho’ no aguantó más cancha, se lesionó y el DT Vicent Kompany ya habló sobre su lesión.

Bayern no contaba con Michael Olise para el partido por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. La calidad en la zona de los extremos recaía en un Luis Díaz que venía de marcar tres goles en la victoria 6-1 contra RB Leipzig, pero algo no andaba bien en el jugador colombiano.

‘Lucho’ Díaz ingresó al minuto 23 del segundo tiempo y después de pasar 21 minutos en cancha no aguantó más. El extremo se tiró sobre el campo de juego del estadio Allianz Arena y fue sustituido al minuto 45. ¿Fue grave lo que pasó? ¡El DT del Bayern Múnich ya habló al respecto!

Kompany habló de la lesión de Díaz: “Es algo de lo que preocuparse”

Luis Díaz y Vincent Kompany. (Foto: Getty)

“No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo de lo que preocuparse un poco“, afirmó Kompany sobre la lesión que tuvo Luis Díaz el 21 de octubre.

En resumen

Luis Díaz: salió lesionado en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal.

salió lesionado en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal. Vicent Kompany: declaró que la lesión no es grave pero preocupa su recurrencia.

declaró que la lesión no es grave pero preocupa su recurrencia. 21 de octubre: ocurrió esta nueva lesión física del extremo colombiano.