'Lucho' no para de sorprender en Europa. Descubre el nuevo 'equipo' en el que apareció Luis Díaz y que es tendencia en redes.

No empezó de la mejor manera la temporada 2026-27, llegó a tener una racha de seis goles anulados de manera consecutiva contando el Mundial 2026 y hasta se habló de que Bayern Múnich buscaría refuerzos en esa posición. Sin embargo, Luis Díaz sorprendió a todos, y apareció en un nuevo ‘equipo’.

Todo tiene una explicación más que lógica… ‘Lucho’ empezó con un gol contra el Sttutgart en la primera fecha de la Bundesliga, pero de ahí en más tuvo una sequía goleadora de 458 minutos. Muy diferente a lo que fue el inicio de la temporada anterior con el Bayern.

Era la primera campaña de Luis Díaz con el Bayern Múnich y no necesitó ningún periodo de adaptación. Inició con cinco goles y tres asistencias en los primeros diez partidos oficiales. Esto y lo figura que fue durante el resto de temporada terminó siendo clave para que apareciera en un nuevo ‘equipo’.

Luis Díaz sorprendió a todos y apareció en un nuevo ‘equipo’

Luis Díaz celebrando un gol en el Bayern. (Foto: Getty)

Luego de registrar 26 goles y 21 asistencias con un promedio de 80 minutos por partido en la temporada 2025-26 para ganar tres títulos en su primera campaña con el Bayern Múnich, ‘Lucho’ Díaz apareció en el ‘equipo’ que integró el once ideal de la prestigiosa revista francesa Onze Mondial de la campaña pasada. ¿Quiénes lo acompañaron y cómo lo eligieron? BOLAVIP te lo cuenta.

El equipo del once ideal con Luis Díaz de la revista Onze Mondial

Con el valor agregado que la presencia en este ‘equipo’ se gana por medio de los votos de los aficionados y lectores de la revista Onze Mondial, Luis Díaz integró el once ideal junto a los siguientes jugadores: Emiliano Martínez; Piero Hincapié, Willian Pacho, Dayot Upamecano y Julian Ryerson; João Neves, Bruno Fernandes, Pedri; Khvicha Kvaratskhelia y Kylian Mbappé.

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