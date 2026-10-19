Luis Díaz, a 11 goles de tener a Bayern Múnich como el club donde más anotó en toda su carrera

Su triplete ante Leipzig le permite ponerse a 11 goles de superar sus propios registros en Liverpool. Todo ello en menos de dos temporadas.

Luis Díaz fue uno de los colombianos más destacados del último fin de semana en Europa. El colombiano anotó 3 goles en la victoria sobre Leipzig por 6 a 1 del Bayern de Múnich. Solamente 11 goles le separan ahora mismo de convertir a los alemanes en el club en el que más anotaciones ha tenido a lo largo de su carrera. Todo esto en menos de 2 temporadas completadas en el rey de la Bundesliga.

Con los 3 goles del fin de semana, Luis Díaz ya llegó a 31 tantos y 20 asistencias en 61 partidos oficiales con el Bayern de Múnich. Necesita 11 anotaciones más para superar los registros goleadores que tuvo en clubes como el Liverpool o el Porto, 41, desde su llegada al Viejo Continente. Cabe remarcar que en ambos destinos el colombiano tuvo al menos 3 temporadas completas para llegar a los registros expuestos previamente. En Alemania parece haber encontrado su lugar ideal.

Antes de llegar a Europa, Luis Díaz marcó 20 goles para el Junior y 3 para el propio Barranquilla Fútbol Club en su paso por la Segunda División del país sudamericano. En Alemania le hemos visto tener su mejor promedio de anotaciones desde su llegada al continente europeo, prácticamente un gol generado por partido y en un conjunto con el que apenas tiene 14 meses de competición encima. Sin embargo, las malas rachas no parecen poder detener al Guajiro.

No fue ni mucho menos un inicio de temporada sencillo para Luis Díaz. Sus malos rendimientos a nivel individual y la ausencia de goles generaron una serie de críticas externas que poco a poco empiezan a quedar en el pasado. Quebró su mala racha en el encuentro frente al Viking por la segunda fecha de la UEFA Champions League y, tras su hat-trick frente al Leipzig, ya suma 5 goles y asistencias en lo que va de temporada. Su próximo objetivo pasará por convertir al Bayern en el equipo con el que más goles celebró en el continente europeo.

Liverpool y Porto, los clubes donde Luis Díaz marcó más goles: GETTY

Recordemos que con Colombia el extremo por izquierda suma solamente 10 goles y 3 asistencias a lo largo de 33 partidos oficiales con la selección mayor. Es seguramente uno de los grandes objetivos que tendrá a corto plazo Luis Díaz, pensando en una carrera que pueda seguir potenciando su participación con goles y asistencias con sus respectivos equipos. En el Allianz Arena festejan que poco a poco esté llegando a su mejor estado de forma.

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Bayern, feliz de recuperar al mejor Luis Díaz

“Creo que a Lucho le ha venido bien este descanso, en el que no ha tenido que viajar para reunirse con su selección y ha podido simplemente recuperarse un poco”, afirmó Max Eberl. El director deportivo del club ha sido uno de los grandes defensores de Luis Díaz durante las semanas más difíciles que ha vivido como futbolista de los alemanes.

Joshua Kimmich, por su parte, festejó que el colombiano tenga premio después de semanas más que difíciles para su figura en el inicio de la Bundesliga: “Estoy muy contento por Lucho. Se lo merecía totalmente. Falló algunas ocasiones al inicio de la temporada después de haber tenido un rendimiento increíble la temporada pasada”.

Datos claves

Luis Díaz anotó un hat-trick en la victoria 6-1 del Bayern de Múnich sobre Leipzig.

anotó un hat-trick en la victoria 6-1 del sobre Leipzig. Luis Díaz registra 31 goles y 20 asistencias en 61 partidos con el Bayern de Múnich .

registra en 61 partidos con el . El director deportivo Max Eberl respaldó públicamente el proceso de recuperación de Luis Díaz.