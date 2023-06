La despedida de Gary Medel de Bologna, abrió el apetito de muchos clubes que sueñan con ver al Pitbull ahí, más aún si los une un pasado, como Universidad Católica y Boca Juniors.

Precisamente ya se especula en Argentina que el bicampeón de América interesa a los xeneizes para reforzar al equipo de Jorge Almirón para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores donde ya está clasificado.

Bolavip conversó con el periodista Walter Safarián, el que desmitifica los llamados del 10. “Yo no sé si Riquelme lo va a llamar o alguien lo ofreció. Hay una cosa clave en Boca, que es el caso del cupo de extranjeros y no sé si tiene lugar, tendría que desprenderse de alguno de ellos para traer a Medel, Cavani o al que fuera”, aclara.

Agregando que “a mi cuando me dicen que Riquelme llama, yo no sé si él llama, los que llaman son los del Consejo de Fútbol. Antes era Bermudez, ahora no sé si es Serna, pero uno de ellos es, averiguan sobre un montón de jugadores”.

Para Safarián, Medel sí sería muy útil para el cuadro xeneize. !Boca necesita un defensor central, al entrenador le gusta jugar con una línea de tres, aunque lo ha hecho poco últimamente. Boca está clasificado y debe esperar al 30 de junio para buscar jugadores, fecha donde harán un análisis”, cerró.