La historia entre Gary Medel y Bologna llegó a su fin. El jugador nacional de 35 años dijo adiós al club italiano después de 4 años defendiendo su camiseta. Medel ahora tendrá que buscar otro club, Qatar o el añorado retorno a Universidad Católica parecen ser las opciones.

El fin del vínculo entre estas dos partes se dió a conocer a través de las redes sociales de Medel. El bicampeón de América publicó en Instagram un emotivo mensaje agradeciendo a tanto el personal del Bologna, como a los hinchas del club.

“En Bolonia lo pasé muy bien, mi familia y yo nunca hemos estado tan bien en ningún otro lugar. Si hemos sido tan felices es por la gente: alegre, sociable, cariñoso, nunca intrusivo”, comenzó diciendo Medel a través de Instagram.

Gary Medel afirmó que en el Bologna vivió uno de sus mejores momentos a nivel personal. (Getty Images)

“Siento que realmente tengo que agradecer a todos, me diste tanto, hice todo lo posible para devolverlo, nunca me salvé y me puse la camiseta rossoblù con orgullo”, continuó.

“Llevo conmigo los coros de fans, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas. Y llevo en mi corazón a Sinisa, quien nos enseñó a no rendirnos aun cuando el enemigo es demasiado fuerte que nosotros”, agregó.

“Hay historias que nunca deberían terminar, y esta no terminará porque Bologna siempre tendrá un fan extra”, concluyó Medel en este emotivo mensaje.

