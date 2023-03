Matías Zaldivia, Federico Mateos y Leandro Fernández: La columna de Universidad de Chile que no carga con la mochila de derrotas en el Monumental

Universidad de Chile debe enfrentar a Colo Colo en el estadio Monumental este domingo a las 18:00, donde más que los tres puntos, también le hará frente a un historial oscuro y donde jugarán elementos externos a la cancha que viene afectando hace rato negativamente a los azules.

Cada vez que se juega este encuentro, de inmediato comienzan a aparecer los números que condenan a la U, equipo que no gana en ese reducto desde el 2001, cuando con gol de Carlos Garrido, se impuso 3-2 a los albos, estirando una racha de tres partidos consecutivos ganados en ese reducto.

A partir de ahí, el cuadro universitario ha visitado a su archirrival con equipos que llegan como punteros, con buen funcionamiento, en buena racha, sin embargo, han llegado a Macul y no han podido. De hecho el equipazo de Sampaoli -por diferentes factores- tampoco pudo.

En el Centro Deportivo Azul Mauricio Pellegrino y su staff no sólo trabajan la parte táctica para el domingo, también planifican lo sicológico para intentar sacarle la mochila de derrotas a un equipo nuevo y centran precisamente su discurso en un punto: este equipo tendrá su primera oportunidad, sin mirar lo que pasó antes.

Mauricio Pellegrino ad portas de su primer Superclásico (Agencia Uno)

Y en ese sentido, esa es la esperanza azul, que la columna vertebral no está contaminada, no sienten esa inquieta presión de otros compañeros que tienen clásicos perdidos en su espalda.

Matías Zaldivia, Federico Mateos y Leandro Fernández jugarán su primer Superclásico con la camiseta azul y cada uno de ellos cuentan con ese plus de no tener esa carga negativa de haber sido derrotados en el Monumental.

El defensor tendrá un partido especial, enfrentará no sólo a su ex club, también a sus ex compañeros, incluso les sacará una presión extra a su equipo, seguramente monopolizará todas los silbidos y abucheos, pero el Cabezón está preparado y así se lo ha hecho saber a su entorno.

Mateos ya sabe lo que es salir airoso de Macul, cuando con Ñublense sorprendió a Colo Colo en su reducto. Claro, con la camiseta de la U es otra cosa, pero Pellegrino apuesta por el volante, que deje atrás su irregular partido ante La Calera y que muestre su mejor cara ante los albos.

Si existe un jugador en el que están depositadas todas las esperanzas de los hinchas de la U, es Leandro Fernández. Su estilo, su forma de jugar y su racha goleadora lo convierte en el jugador más peligroso de los azules y por eso el DT universitario entiende que por experiencia y personalidad, no se quedará atrás y que la presión-ambiente adverso, no le jugará en contra.