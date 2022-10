En el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Palmeiras y Universidad de Chile se verán las caras HOY jueves 20 de octubre, en la continuidad de la 3° jornada del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2022. A continuación, entérate a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Palmeiras vs. U de Chile: ¿Cómo llegan al partido por la Libertadores Femenina?

El Verdão llega al encuentro tras golear por 7-0 a Independiente del Valle, asegurándose así la clasificación a cuartos de final, colocándose en la 1° posición del Grupo, con 6 unidades.

Las Azules, por su parte, vienen de vencer por 6-2 a Libertad Limpeño, sacando pasaje a la próxima ronda y ubicándose de esta manera en el 3° lugar del Grupo, aún sin puntos.

+ La goleada de Palmeiras ante IDV:

+ La victoria de U de Chile ante Libertad:

+ Palmeiras vs. U de Chile: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por la Libertadores Femenina?

El partido Palmeiras vs. Universidad de Chile se llevará a cabo HOY jueves 20 de octubre, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 19.15 hora Chile y Brasil, por la tercera fecha del Grupo C de la Libertadores Femenina 2022.

Horario y TV por país:

Argentina: 19.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 19.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 19.15 horas por Facebook Watch de Conmebol, SporTV y PlutoTV

Chile: 19.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 19.15 horas por Facebook Watch de Conmebol y PlutoTV

Bolivia: 18.15 horas por Facebook Watch de Conmebol y PlutoTV

Venezuela: 18.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 17.15 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 17.15 horas por Marca Claro

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET horas por FuboTV y beIN Sports