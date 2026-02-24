La llave está completamente abierta. Atlético de Madrid y Club Brugge KV llegan al segundo cruce de playoffs de la UEFA Champions League con un vibrante empate 3-3 en el Jan Breydel Stadium, dejando todo en suspenso para la definición en el Riyadh Air Metropolitano.

El igualdad en la ida dejó claro que no hay margen de error. Tanto el elenco dirigido por Diego Simeone como el de Ivan Leko golpearon en momentos claves y demostraron que pueden hacerse daño, por lo que el duelo de vuelta se jugará como una verdadera final.

Para el conjunto español, el partido representa mucho más que una simple clasificación: es la oportunidad de sostener la ilusión de competir entre los mejores del Viejo Continente una temporada más y reafirmar su peso en el escenario europeo.

Atlético de Madrid recibe a Brujas en el Metropolitano | FOTO: Aitor Alcalde/Getty Images)

A continuación, en Bolavip Chile te contamos los posibles escenarios que se le podrían dar a los “Colchoneros”.

Si Atlético de Madrid gana a Brujas:

Avanza directamente a los octavos de final de la UEFA Champions League.

No importa el marcador (1-0, 2-1, 4-3): cualquier victoria lo clasifica y enfrentaría a Liverpool o Tottenham dependiendo del sorteo.

Si Atlético de Madrid y Brujas empatan:

Con el global igualado (4-4, 5-5, etc.), el partido se va a prórroga.

Si persiste la igualdad tras los 30 minutos extra, se define en penales.

Si Atlético de Madrid pierde con Brujas:

El equipo de Diego Pablo Simeone queda eliminado y Club Brujas avanza a la siguiente fase.

En síntesis…