La serie quedó cuesta arriba para el Inter de Milán. El cuadro italiano cayó por 3-1 ante el sorprendente FK Bodø/Glimt en el duelo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League, resultado que obliga a una remontada en casa para seguir con vida en el torneo.
El elenco noruego, debutante en esta instancia del certamen, mostró personalidad y eficacia para golpear en momentos claves, dejando al Inter contra las cuerdas y con la presión de revertir la historia frente a su gente.
Ahora, la definición se trasladará al imponente San Siro, donde el Nerazzurri buscará apelar a su jerarquía y experiencia internacional para dar vuelta la llave en un encuentro que será dirigido por el árbitro español Alejandro Hernández Hernández.
En Bolavip Chile te contamos los posibles escenarios que se le podrían dar al Inter de Milán.
Si Inter de Milán gana a Bodo/Glimt por 2 goles:
- El Inter de Milán igualará el marcador global y el partido irá a prórroga y, si persiste la igualdad, a penales.
Si Inter derrota a Bodo/Glimt por 3 o más goles:
- El Inter de Milán superará al Bodo/Glimt en el global y clasificará directamente a los octavos de final.
Si Inter de Milán empata contra Bodo/Glimt:
- Queda eliminado.
Si Inter de Milán pierde contra Bodo/Glimt:
- Queda eliminado.