La serie quedó cuesta arriba para el Inter de Milán. El cuadro italiano cayó por 3-1 ante el sorprendente FK Bodø/Glimt en el duelo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League, resultado que obliga a una remontada en casa para seguir con vida en el torneo.

El elenco noruego, debutante en esta instancia del certamen, mostró personalidad y eficacia para golpear en momentos claves, dejando al Inter contra las cuerdas y con la presión de revertir la historia frente a su gente.

Ahora, la definición se trasladará al imponente San Siro, donde el Nerazzurri buscará apelar a su jerarquía y experiencia internacional para dar vuelta la llave en un encuentro que será dirigido por el árbitro español Alejandro Hernández Hernández.

El elenco italiano deberá apelar a su jerarquía europea y al empuje de su gente en Milán para revertir la desventaja | FOTO: Martin Ole Wold/Getty Images)

En Bolavip Chile te contamos los posibles escenarios que se le podrían dar al Inter de Milán.

Si Inter de Milán gana a Bodo/Glimt por 2 goles:

El Inter de Milán igualará el marcador global y el partido irá a prórroga y, si persiste la igualdad, a penales.

Si Inter derrota a Bodo/Glimt por 3 o más goles:

El Inter de Milán superará al Bodo/Glimt en el global y clasificará directamente a los octavos de final.

Si Inter de Milán empata contra Bodo/Glimt:

Queda eliminado.

Si Inter de Milán pierde contra Bodo/Glimt: