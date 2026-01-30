Luego del increíble encuentro entre Real Madrid y Benfica, en donde los madridistas quedaron fuera de los 8 mejores agónicamente tras caer 4-2, los playoffs de la Champions League ya quedaron definidos.

Este viernes se definió lo que serán los importantes duelos de ida y vuelta de la Liga de Campeones. En estos partidos se encuentran los equipos que se posicionaron desde el puesto 9 hasta el 24 de la tabla.

Por el lado de los merengues, enfrentarán nuevamente al conjunto portugués que lo dejó fuera de octavos de final. Por otro lado el vigente campeón de la copa, enfrentará a un clásico rival de su país.

Los equipos que pueden dar la gran sorpresa son el Qarabag de la Primera División de Azerbaiyán que enfrentará a Newcastle United, y el Bodo Glimt, el club noruego que está sorprendiendo al mundo tras derrotar a Manchester City y al Atlético de Madrid, que finalmente se enfrentará a Inter de Milán.

A los octavos de final ya se encuentran clasificados en orden:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham Hotspur

FC Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Así quedaron los playoffs de Champions League

Duelos interesantes son los que quedaron definidos, donde varios equipos pueden dar la sorpresa y derribar a gigantes equipos del fútbol mundial.

¿Cuándo son los playoffs de la Champions League?

Los partidos de ida se jugarán entre 17 al 18 de febrero, mientras que los cruces de vuelta se disputarán entre el 24 y el 25 de febrero.

