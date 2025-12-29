Cobreloa no pudo concretar su vuelta a la Primera División este 2025 y perdió en la final de la Liguilla de Ascenso ante Deportes Concepción, equipo que le ‘robó’ una de las máximas figuras loínas esta temporada.

Se trata de Aldrix Jara, jugador formado en la cantera de Santiago Wanderers quien fue el más descollante con Cobreloa este 2025 y ahora dejará el club y parte rumbo al cuadro Lila para dar un salto en su carrera.

Aldrix Jara parte a Concepción. | Foto: Photosport

Jara usó sus Redes Sociales para dedicarle unas emotivas palabras tanto al club como a los hinchas de Cobreloa: “Hoy quiero despedirme de este segundo semestre lleno de gratitud hacia Cobreloa, por abrirme las puertas y confiar en mí desde el primer día; a la institución, compañeros, cuerpo técnico y hacia la hinchada que siempre estuvo presente y me llenó de cariño”, dijo.

“Hoy me toca cerrar una etapa hermosa donde fui muy feliz en tan poco tiempo. Ahora comienzan nuevos desafíos en mi carrera, con mucha ilusión, motivación y trabajo. Muchas gracias, Cobreloa y a todos sus hinchas”, sumó.

Así las cosas, Aldrix Jara se despide de Cobreloa tras haber disputado 21 encuentros con 12 goles anotados, 4 asistencias y más de 1.800 minutos en cancha que estuvieron a poco de devolver al cuadro nortino a la Primera División.

En síntesis

Aldrix Jara deja Cobreloa para fichar por Deportes Concepción tras perder la final del Ascenso.

El delantero registró 12 goles y 4 asistencias en 21 partidos disputados durante el 2025.