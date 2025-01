Tomás Roco estaba ad portas de tener una buena oportunidad en Cobreloa. El mediocampista de 18 años estaba en los planes de los Zorros para ser parte del primer equipo en la temporada 2025, así tendría la posibilidad de competir en la Primera B y también contaría con chances importantes de sumar minutos.

No obstante, el jugador no continuará en Calama y buscará nuevos rumbos en una carrera profesional que recién comienza. César Bravo está lejos de culpar al joven futbolista y responsabiliza a su entorn.

“Creo que había confianza, me había juntado con la familia, habíamos comentado un poco. Lamentablemente el manejo y no le echo la culpa a un chico de 18 años, el entorno en el que está él… no quiero nombrar a alguien”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

Bravo menciona que dialogaron con el joven volante: “No culpo al jugador. Sé que el jugador es muy especial donde necesita mucho cariño, mucho de conversaciones, de confianza, que es lo que nosotros hicimos un poco en estos cuatro partidos. Después son decisiones que toma su entorno”.

También le desea lo mejor, destaca su buen fútbol y también remarca que el manejo es un factor en el fútbol: “Ojalá que le vaya bien y no se termine arrepintiendo. Tiene las condiciones, tiene las ganas, tiene todo, pero sí hay cosas que son muy importantes dentro del fútbol que es el manejo”.

Tomás Roco no continuará en Cobreloa. (Foto: Photosport)

¿Quién es el representante de Tomás Roco?

El futbolista de 18 años es representado por Edgar Merino de Ikons Agency. Hace algunas semanas el gerente deportivo de Cobreloa, Mauricio Pozo, conversó con En La Línea Deportes y reveló que el agente no les había contestado.