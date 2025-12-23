Cobreloa trabaja a fondo pensando en lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Loínos’ tienen como su gran objetivo lograr el anhelado ascenso a la primera división del fútbol chileno.

Por esto, en la directiva del conjunto del norte de nuestro país trabaja con todo para poder conformar un competitivo plantel, en la que ve refuerzos que pueden llegar, como también la renovación de otros, pensando en el próximo año.

Sobre esta situación, hace unos instantes el entrenador César Bravo recibió una extraordinaria noticia pensando en el 2026, en la que anunció una nueva e importante renovación de un jugador ‘Loíno’.

Se trata del mediocampista Sebastián Zuñiga, quien llegó a un buen puerto en las negociaciones con Cobreloa y extendió su vínculo con el club de cara a la próxima temporada.

Zuñiga seguirá jugando en Cobreloa | Foto: Photosport

“Renovado. Sebastián Zúñiga, jugador importante del mediocampo naranja en el 2025, seguirá vistiendo la camiseta de Cobreloa una temporada más. El futbolista nacido en el Zorro destacó por ser una pieza fundamental cada vez que le tocó jugar. Vamos con todo Seba”, indicaron desde el club.

De esta forma, Cobreloa sigue alistando lo que es su plantilla para la temporada 2026, en la que espera poder conseguir su anhelado objetivo que es poder volver a primera.

