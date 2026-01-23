La pretemporada 2026 de Cobreloa arrancó con movimientos importantes en su plantel, donde varios futbolistas no fueron considerados por el director técnico César Bravo para afrontar la Primera B.

En medio de ese reordenamiento, una salida en particular generó ruido entre los hinchas loínos por la forma y el momento en que se produjo.

Se trata de Walter Ponce, delantero de 27 años, quien llegó a Calama a inicios de 2025. El atacante alcanzó a disputar 20 partidos, donde anotó tres goles, antes de sufrir a mediados de temporada una rotura de ligamentos que lo dejó fuera de competencia durante todo el segundo semestre.

Walter Ponce deberá buscar club tras su salida de Cobreloa | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Pese a su intención de continuar en el club, Ponce fue notificado de que no entraba en los planes del elenco de Calama.

Walter Ponce y su despedida de Cobreloa en Instagram

En las últimas horas, el futbolista de 27 años confirmó a través de su cuenta de Instagram su despedida del club loíno y reveló que su futuro quedó en suspenso.

“Queridos hinchas: han sido dos semanas un poco difíciles en muchos aspectos… A un día de empezar la pretemporada, el club decidió no contar conmigo para este 2026 y esto provocó muchos cambios”, partió escribiendo.

“Hicimos lo posible con mi esposa para quedarnos, pero no fue decisión nuestra. Espero recuperarme bien y lo antes posible para no perder este año y seguir jugando”, sentenció.

En síntesis…

Walter Ponce confirmó su salida de Cobreloa tras ser notificado a última hora de que no sería considerado para 2026.