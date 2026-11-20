La formación que prepara Cobreloa para su duelo clave por el ascenso ante San Luis de Quillota.

Cobreloa se alista para lo que será un partido de alto impacto este fin de semana dentro del fútbol chileno, en la que se jugará su gran opción de volver a primera división en su final ante San Luis de Quillota, duelo que se disputará en el Estadio Santa Laura.

Para este compromiso, el entrenador Mario Salas se enfocado al 100% en lo que es esta gran final, en la que espera que sus dirigidos muestren su mejor versión y se queden con este partido decisivo.

En lo que es este partido, el conjunto ‘Loíno’ tiene una importante baja para enfrentar a los ‘Canarios’, en la que su goleador Gustavo Gotti no podrá decir presente por suspensión.

Por esto, el ‘Comandante’ ha tenido que trabajar esta semana para encontrar al reemplazo ideal del goleador de Cobreloa, en la que Juan Ignacio Duma parece ser quien ocupará su lugar.

Gotti será baja en Cobreloa | Foto: Photosport

La formación de Cobreloa

La formación que prepara Cobreloa para este duelo con San Luis sería con: Hugo Araya en portería; David Tapia, Diego García, Rodolfo González y Matías Tapia en defensa; Cristián Muga, Tomás Aránguiz y Maximiliano Velazco en el mediocampo; Jorge Gática, Juan Ignacio Duma y Álvaro Delgado en ataque.

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El duelo entre Cobreloa y San Luis de Quillota se disputará este sábado 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura y el árbitro del partido será Cristián Garay.